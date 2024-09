Brindarán una capacitación en prevención de suicidios: “Vivir: ¿para qué?”

Será este lunes. "Hay que entender que no es que la persona no quiere vivir, sino que quiere dejar de sufrir. En ese punto, es fundamental tener la sensibilidad necesaria para advertir qué le está pasando a quien tengo a mi alrededor y cómo puedo ayudar", sostuvo la Lic. Sabrina Angresano, del Área Municipal de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

Juan Pablo Lienlaf, Lic. en Ciencias de la Educación y especialista en clínicas de suicidio, estará nuevamente en Crespo brindando una disertación. Se llevará a cabo el lunes 23 de septiembre, a las 19:30, en el Auditorio Municipal Eva Perón. La actividad preventiva es abierta al público, con acceso gratuito.

"Aún sigue siendo un tema tabú, entonces la concientización es fundamental para poder tener actitudes que permitan reducir la cantidad de suicidios o de intentos. Es una tarea social que tenemos que hacer entre todos, en red. El 10 de septiembre fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio y en ese marco es que estamos realizando un ciclo de charlas", comentó a FM Estación Plus Crespo, la Lic. Sabrina Angresano, del Área municipal de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

“Vivir: ¿para qué?”, tuvo su primera experiencia el miércoles último, destinada al público estudiantil. La funcionaria municipal manifestó que "nos hemos quedado sorprendidos con el interés de los chicos. Hay papás que nos han hecho llegar mensajes -con posterioridad a la charla-, en los que nos felicitan por ese espacio que se produjo y nos cuentan cómo el tema fue charlado en sus hogares. Eso es muy positivo, el hablar. Que la actividad haya sido un disparador como para que ellos al llegar a sus casas y en la mesa o en un momento de encuentro, conversaran al respecto".

Este lunes, la propuesta es abierta a todo público interesado. "Esperamos a referentes y líderes que tienen a su cargo a grupos y equipos, como así también a todos los que puedan sentirse movilizados por la temática. Hay que entender que no es que la persona no quiere vivir, sino que quiere dejar de sufrir. En ese punto, es fundamental tener la sensibilidad necesaria para advertir qué le está pasando a quien tengo a mi alrededor y cómo puedo ayudar, cómo puedo detectar que alguna situación lo aqueja, de qué manera puedo contribuir a que encuentre la ayuda que está necesitando", comentó Angresano.

A modo organizativo, sostuvo que "tendrá una duración de aproximadamente una hora y posteriormente se habilita la posibilidad de consultas, para propiciar un intercambio con quienes asisten".

Con respecto a las diferencias entre esta charla destinada a los estudiantes del nivel secundario y la que se desarrollará el 23 a las 19:30 en el Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327), Lienlaf puntualizó: “Este encuentro está llamando a que los chicos tomen en cuenta que son, también, parte del cuidado con el compañero que está a su lado. Hay situaciones en el aula, por ejemplo, que ya pueden estar detonando que alguien se quite la vida”. Mientras que, con la jornada del lunes “se busca crear red con la familia y profesionales. No son poblaciones de riesgo, pero sí necesitan tomar conciencia que me puede pasar a mí o al otro”.

Para concluir, el psicólogo expresó: “Es importante hablar de todas las esferas, para todas las personas y en todos los lugares posibles, de manera respetuosa y responsable”.