Colapinto finalizó 11°, al borde de los puntos en el 'Marina Bay'

Franco Colapinto finalizó en el 11° puesto su tercera participación de 'Grand Prix', el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, otra vez, en un circuito callejero, con la escudería Williams Racing.

La carrera del argentino fue de alto nivel, por la exigencia física que le exigieron la alta temperatura (mas de 60°C en pista) y la larga duración de la prueba.

El más rápido de la clasificación, Lando Norris de McLaren, ganó partiendo desde la pole, superando al campeón y líder del certamen Max Verstappen de Red Bull. Oscar Piastri, con el otro McLaren, completó el podio.

Así, seguimos el desarrollo del 'Grand Prix' de 62 vueltas al "Circuito Callejero Marina Bay" -4.940 mts.- en la noche del sureste asiático, consignó Cadena3.

La carrera en SINGAPUR de Franco Colapinto:

Colapinto parte con -GOMA MEDIA- (amarilla)

LARGADA: NOR VER HAM RUS -COLAPINTO 9°- GANA DOS PUESTOS POR DENTRO Y UNO MÁS A LA SALIDA

VTA1 NOR VER HAM RUS PIA HUL ALO LEC COL PER TSU SAI OCO MAG ALB RIC GAS STR BOT ZHO

VT3 COL P9 A 0.7 DE LEC Y 0.7 DELANTE DE PER

LAS IMÁGENES DE REPLAY DE LA LARGADA MUESTRAN LA GRAN PARTIDA DE COLAPINTO. TAMBIÉN ESTUVO A PUNTO DE SUPERAR A LECLERC.

VTA 5 NOR VER +1.7 HAM +4.7 RUS +6.1 PIA +7.9 HUL +9.8 ALO +10.9 LEC +11.5 COL +12.9 PER +13.3 TSU SAI OCO MAG ALB RIC GAS STR ZHO BOT

VTA 7 COL P9 MANTIENE EL RITMO DETRAS DE LEC Y DELANTE DE PER

VTA 9 COL COMIENZA A DESLIZAR Y PER RECIBE ORDEN DE ATACAR

VTA 10 NOR VER HAM RUS PIA HUL ALO LEC COL PER TSU SAI OCO MAG ALB RIC GAS STR ZHO BOT

VTA 11 RIC A BOX -CAMBIA ROJAS POR AMARILLAS-

V12 LE AVISAN A TSU P11 QUE LA LUCHA DE COL P9 Y PER P10 LE PUEDE BENEFICIAR. ALBON A BOX -GOMA DURA- SALE EN P19

VTA 13 COL MEJORA Y DEJA A PER +1.1 FUERA DE RANGO DEL DRS

VTA 14 SAI A BOX -GOMAS DURAS-

VTA 15 NOR VER +8.9 HAM +14.0 RUS PIA HUL ALO LEC COL PER TSU OCO MAG GAS STR ZHO BOT SAI RIC ALB

VTA 16 ALB P20 PIERDE RENDIMIENTO

VTA 17 COL GIRA EN 1.38.8 -TODAS VUELTAS PAREJAS- HA ESTABILIZADO SU RITMO. PER POR RADIO: "ES MUY BUENO COLAPINTO, DIFÍCIL DE PASAR". ALB EN BOX CON UNA BOLSA EN UNA TOMA DE AIRE

VTA 18 COL P9 +2.5 DE LEC P8 Y -2.2 DE PER P10. HAM A BOX -DURAS- COL P8. ALB Ab.

VTA 20 NOR VER +11 RUS +22 PIA HUL ALO LEC COL PER TSU OCO HAM MAG GAS STR SAI ZHO BOT RIC

VTA 21 COL P8 1.38.6 SU MEJOR VUELTA EN LA CARRERA. LE DESCUENTA A LEC P7

VTA 25 NOR VER +19.0 RUS +31s PIA HUL ALO LEC COL PER TSU HAM OCO MAG GAS SAI STR ZHO BOT RIC

VTA 26 COL P8 +2.1 CON LEC P7 Y -4.1 CON PER P8. ALO A BOX -DURAS- SALE EN P15. COL P7

VTA 28 RUS A BOX -DURAS-. COL P6

VTA 29 LEC P4 SUPERA A HUL P5. COL P6. PER A BOX DURAS. NOR INFORMA DAÑO EN ALA DEL. VER A BOX

VTA 30 NOR PIA LEC VER RUS HUL HAM. COLAPINTO A BOX -DURAS- 3.0 EL CAMBIO PERDIO LA POSICION CON PER

VTA 31 NOR PIA VER LEC RUS HAM TSU SAI ALO GAS HUL PER COL (P12) ZHO RIC BOT OCO MAG STR. MITAD DE LA CARRERA

LA REPETICIÓN DE TC MOSTRO EL ROCE DE NOR CON LA PARED EN LA VTA29

VTA 34 TSU A BOX . COL P11

VTA 36 NOR PIA +9 VER +22 LEC +32 RUS HAM SAI ALO HUL PER COL GAS RIC GASTSU OCO MAG STR ZHO BOT

VTA 37 LEC A BOX. COL P11 LE DESCUENTA A PER P10 +1.6

VTA 39 PIA A BOX -DURAS-. COL P11 +2.4 CON PER P10 Y -16 CON RIC P11. DEVOLVIÓ TIEMPO POR UNA INVESTIGACIÓN DE LOS MARSHALLS.

VTA 40 PIA P4 SUPERA A HAM P5

VTA 41 LEC P7 SUPERA A ALO P8

VTA 42 NOR VER +23.4 RUS +38 PIA +41 HAM SAI LEC ALO HUL PER COL TSU RIC OCO MAG STR ZHO BOT GAS

VTA 43 LEC P6 SUPERA A SAI P7. INTERVALO: ALO P8 +4.4 HUL P9 +2.2 PER P10 +1.1 COL P11 +1.8 TSU P12 +19.5

VTA 45 PIA P3 SUPERA A RUS P4. COL P11 +1.6 DE PER

VTA 47 COL P11 1.37.9. SE JUNTAN ALO P8 HUL P9 PER P10 Y COL P11

VTA 48 COL P11 1.37.5 SU MEJOR VUELTA SE PONE A 1.3 DE PER. NOR VUELVE A ROZAR LA PARED. PER POR RADIO: "NO TENGO TRACCIÓN'

VTA 49 COL P11 1.37.4 VIENE ATACANDO

VTA 50 NOR VER PIA RUS LEC HAM SAI ALO HUL PER COL TSU OCO STR ZHO BOT GAS MAG RIC

VTA 54 PER P10 ATACA A HUL P9 Y COL ACHICA OTRA VEZ CON PER +1.8

VTA 55 NOR PER +29.1 PIA +38" RUS LEC HAM SAIALO HUL PER COL TSU +11 OCO STR ZHO BOT GAS RIC MAG

VTA 56 PER ATACA A HUL Y COL SE ACERCA A AMBOS

VTA 58 COL P11 PIERDE TIEMPO DEJANDO PASAR A NOR P1 Y TSU SE LE PONE A 5"