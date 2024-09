Llega la PlayStation 5 Pro: esto es todo lo nuevo que trae la consola

La Playstation es uno de los productos que más entretienen a los chicos. Desde su primera edición, vienen reformando la consola y añaden diferentes funciones que buscan mejorar la experiencia de los jugadores. En ese sentido, Sony presentó su nueva versión, la Playstation 5 Pro, que se estrenará el 7 de noviembre de este año.

Esta es una versión esperada por los fanáticos, que disfrutan de su versión original desde 2020. La charla técnica fue llevada a cabo por Mark Cerny, arquitecto jefe de Sony y quién introdujo los últimos cambios con los que contará la nueva consola.

En la misma línea, Sony confirmó que 8500 juegos se verán beneficiados en el aspecto gráfico por la potencia de la PS5 Pro. Reconocidos a través del logo “PS5 Pro Enhanced”, algunos de los títulos destacados son Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Last of Us Part II Remastered, entre otros.

Cuánto sale la PlayStation Pro 5

La PS5 Pro costará u$s699,99, además de contar con una preventa que comenzará el 26 de septiembre. La consola se parece a la versión slim de la PS5 y tiene tres rayas en lateral, aunque confirmaron que no viene con unidad de discos, por lo que será completamente digital, a menos que se adquiera una unidad de discos Blu-ray 4K por separado y cubiertas de consola opcionales.