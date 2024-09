Esta semana habrá paros docentes tras el rechazo a la oferta salarial del gobierno

El miércoles y jueves de esta semana habrá paros docentes tras el rechazo de los gremios a la oferta salarial presentada por el Ejecutivo entrerriano. En tanto, uno nueva medida de fuerza se repetirá, pero por 72 horas, la semana venidera.

La oferta del gobierno

El gobierno provincial presentó una nueva oferta salarial para los docentes. Consiste en el pago de 32.000 pesos no remunerativo ni bonificable para octubre, noviembre y diciembre, en concepto de compensación de pérdida por Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad y aumento para septiembre a diciembre igual a la inflación del mes inmediato anterior.

Además, la propuesta incluye dos pagos de 3,275% con los salarios de septiembre y octubre 2024 respectivamente a los efectos de mitigar el desfasaje ante la caída de Fonid y la diferencia por inflación; una cláusula que garantiza, al final del semestre, una evaluación del IPC del período, a ser aplicada con los salarios de enero de 2025; una cláusula que garantiza un salario mínimo de bolsillo para un cargo docente de un 10% por encima de la canasta básica para un hogar de 4 integrantes, según datos del Indec; y aumento del tope del código 029 para cubrir hasta 80 km.

Los gremios rechazaron la propuesta y ratificaron las medidas de fuerza previstas.

AGMER

Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, expresó a Elonce que “lamentablemente fracasó esta instancia de conciliación obligatoria. Atendiendo a que la nueva propuesta no responde a los mandatos que nosotros tenemos en el Congreso y además que está en incumplimiento de la Constitución de Entre Ríos, hemos rechazado que a la propuesta original se le haya incorporado una suma no remunerativa”.

Aclaró que este monto no remunerativo “no es lo mismo que el bono de 40 mil pesos que ofreció el gobierno y se iba a pagar en tres meses, que desconocemos si se seguirá pagando. En este caso, es un monto que ellos plantean que tiene características y criterios de Fonid, pero claramente es no remunerativo, no va a los jubilados y es de 32 mil pesos”.

Indicó que el gremio rechazó la propuesta de este viernes sin consultas a las bases “porque tenemos mandatos de un Congreso que construimos en conjunto y se construyeron cuáles tenían que ser los criterios de una propuesta. Un criterio era que todas las sumas sean remunerativas. Como es la misma propuesta y una suma no remunerativa, claramente se rechaza”.

Pagani ratificó que se llevarán a cabo los paros los días miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, como así también el martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre.

“De la propuesta valoramos el aumento en el código de traslado, que pasó de 60 km a 80 km. Pero la propuesta es integral, fue rechazada integralmente y no punto por punto”, agregó.

AMET

El Secretario Adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) de Entre Ríos, Carlos Varela, expresó a Elonce que “ha sido un fracaso lamentable la negociación. Primero fue en Casa de Gobierno, luego en la Secretaría de Trabajo y ahora en el ámbito de la Justicia. Nos vamos con las manos vacías. No nos queda mucha alternativa más que realizar las medidas de acción directa que se decidieron por amplia mayoría en las asambleas. Por eso rechazamos la propuesta, la consideramos insuficiente y solicitamos al gobierno una propuesta superadora”.

Explicó que “solicitábamos un monto mayor que recupere la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno dijo que podía ser un monto de 32 mil pesos no remunerativo y no bonificable, a lo cual ninguno de los gremios accedimos. No va a los jubilados, nos sacan 3% más para el aporte de la Caja y ahora nos pagarían un monto no remunerativo que no va a la Caja, ni a las obras sociales ni es bonificable, es distorsivo en las escalas y la parte de antigüedad y jerarquías. Se consideró que había que rechazarlo”.

Por otra parte, dijo que “el Fonid no existe más, es un monto que trata de mitigar la pérdida que fue la baja del Fonid y Conectividad. Se mantienen las medidas de fuerza, por ahora de 48 horas la semana que viene. Las 72 horas de octubre las determinaremos la semana que viene”.