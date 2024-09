Habló el hermano de la mujer atropellada por Nicolás Mattioli: "Que vaya preso"

Marcos Decurguez, hermano de Mónica –la mujer que murió tras ser atropellada por Nicolás Mattioli en Santo Tomé, Santa Fe-, reveló detalles de la investigación sobre lo sucedido y pidió que el conductor vaya preso. La mujer circulaba en bicicleta cuando fue embestida.

“Tiene una discapacidad visual en el ojo derecho. De ese ojo no ve. Queremos justicia, yo lo conozco bien a Nico, hasta hace dos meses era utilero y sonidista de ellos. Es terrible el abollón que tiene la camioneta, que hizo mi hermana con su cabeza. Que vaya preso, no hay otra. El homicidio culposo es prisión de 1 a 5 años. El agravante es su problema de visión, trabajó toda la noche. Terminan desmayados después de dos o tres show”, contó Marcos en una entrevista con Cadena 3 Rosario.

“La camioneta que manejaba no era la de él, era de su hermana. La de él tiene espejos retrovisores especiales y no está polarizada. La velocidad también es un agravante. Mi hermana iba por la orilla. No podemos entender por qué él iba por ahí. No podemos entender lo que pasó”, expresó.

Y reveló: “¿Qué hacía ahí? La mujer de un amigo de mi hermano trabaja con la mujer de Nico. Ella le contó que desde Rosario a Santo Tome vinieron discutiendo. El la dejó en su casa y se fue furioso a la casa de la mamá”.