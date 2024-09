Elecciones en ADyC: Proyectos de la Lista Construyendo Sueños, que propone la conducción de Gabriel Bernhardt

Estación Plus Crespo

La Lista Construyendo Sueños se ofrece al electorado albiceleste, con una nómina de miembros dispuestos a asumir la Comisión Directiva Central, proyectando continuidad y con respaldo de los actuales dirigentes. Los socios con más de 6 meses de antigüedad como tal, y mayores de 18 años, podrán emitir su voto este domingo de 11:00 a 17:00.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Érica Gareis -actual presidente y candidata a vicepresidente-, manifestó: "Esta ha sido una experiencia enriquecedora que me llevo, tanto en lo personal como en lo dirigencial, porque asumir este tipo de compromisos tiene una incidencia en lo familiar, laboral y demás aspectos. Hemos desarrollado una excelente relación con los otros clubes de Crespo, porque tener una visión compartida nos beneficia a todas las instituciones deportivas. Nos hemos ido quitando la mirada individualista de otros tiempos, para pasar a objetivos comunes como clubes de la ciudad. Por eso compartimos todos la misma información y hasta me animo a decir que esta modalidad de trabajo se vió reforzada en su construcción por la participación en la Fiesta Nacional de la Avicultura, donde explotamos la cantina, pero coordinando, ayudándonos, enfrentar cosas juntos, sin competencia. Una idea que tenemos es justamente seguir haciendo que esta condición sea en beneficio de los clubes y de Cultural".

Gabriel Bernhardt -candidato a presidente- destacó sentirse honrado por la propuesta: "Ya vengo trabajando en la comisión con Érica, que tiene una mirada del club muy interesante, y apostamos a continuar avanzando con los proyectos que aún están pendientes. Igualmente somos cautos con las expectativas, porque lo que prometemos queremos cumplirlo. La institución necesita que las familias participen y se comprometan, sobre todo pensando en las generaciones futuras".

"Se ha logrado un orden", resaltó María Luz Ripari y se explayó: "Hay ingresos determinados, lo cual permite un mayor control, porque hay chicos que debemos cuidar. Siempre hay alguien, un responsable, en los horarios en que hacen sus prácticas. Priorizamos al socio y queremos mantener ese orden, porque es importante sostenerlo".

Érica añadió que "desde la pandemia se viene trabajando en la idea de que el club es de los socios y toda persona que participa en una disciplina, debe ser socio. Queremos dejar en forma separada, que el ingreso al salón de eventos sea exclusivo por Rivadavia y el de los socios, por Ramírez. Sino nos encontramos -sobre todo los sábados-, que están simultáneamente ingresando los socios a hacer deportes y quienes llegan preparados para una fiesta".

"Pensamos trasladar las parrillas techadas también; y si bien son cuestiones que las tenemos en carpeta hace mucho tiempo, en las instituciones resulta difícil. Los recursos se destinan muchas veces a gastos corrientes y se van relegando este tipo de acciones. En el último período los subsidios están siendo escasos, complicados de gestionar y las tarifas son una preocupación, porque hay que afrontarlas. Se van conjugando las situaciones", comentó Gareis. A modo de ejemplo, contó: "La Comisión anterior a la nuestra había pagado una deuda muy importante de gas y la verdad es que una pileta climatizada no formaba parte de nuestros proyectos. Sin embargo, fue un logro abordarlo. Hubo socios que nos plantearon sus inquietudes, consiguieron contactos, hicimos gestiones, hubo colaboraciones de socios y se pudo hacer realidad".

Bernhardt indicó que "en lo próximo tendríamos la temporada de verano, que nuestro parque se utiliza mucho y quisiéramos acondicionarlo: poda, limpieza, mejorar las parrillas, como para que sea un sector agradable a las familias". Dieron cuenta que no prosperaron las licitaciones de la cantina y por eso "se repensó el uso del quincho para el socio, como era antes, con algunas modificaciones", reseñó Érica y agregó: "En lo que era la cocina se hizo una sala de reuniones, porque contamos con un equipo interdisciplinario, y las profesionales nos venían pidiendo un espacio con más reserva, como para mantener las entrevistas y terapias 'más cuidadas' en términos de confidencialidad. Lo abrimos también a las subcomisiones y darle la mejor funcionalidad posible".

Lista Construyendo Sueños

Presidente: Gabriel Bernhardt

Vicepresidente: Érica Gareis

Secretario: Gastón Schroeder

Prosecretaria: Lucila De Petre

Tesorero: Sebastián Busch

Protesorero: María Luz Ripari

Vocales titulares: César Giménez, “Eli” Goette y Marcos Schaab

Vocales suplentes: Emilce Irigoy, Gustavo Dagrava y Evangélina Fernández

Revisores de Cuenta: Sheila Giménez y Daniel González