Ruggeri eligió su candidato ideal para dirigir a Boca: “Que Riquelme le dé las llaves del club a Heinze”

En Boca Juniors buscan el reemplazante de Diego Martínez, quien dejó su cargotras laderrota 2-0 ante Belgrano en Córdoba. Mientras el presidente del club, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol (CDF) siguen trabajando para conseguirlo, un ex campeón con el club dio su opinión y brindó el nombre que entiende que es la mejor opción para asumir a cargo del primer equipo. Oscar Ruggeri arriesgó su candidato y se trata de uno que aún no había sido mencionado en la danza de posibles nombres, pero que tiene pergaminos, como Gabriel Heinze.

“Riquelme tiene que agarrar las llaves del club y dárselas a Heinze. Yo si fuese Riquelme me siento en el palco y digo: ‘Ahí está Heinze’. Me corro y saco al Consejo de Fútbol”, dijo Ruggeri en ESPN F90, programa en el que es panelista. El Cabezón logrócon el Xeneize el campeonato en el Metropolitano 1981, con Diego Armando Maradona como máxima figura.

El ex zaguero también incluyó a Guillermo Barros Schelotto: “Si Riquelme es inteligente lo tiene que hacer con Heinze, con el ‘Mellizo’ o con un buen entrenador. Que se quede en el palco y haga lo que quiera con el mate, pero que no hable más y no diga más nada y ponga un entrenador que sepa la gente que va a ser el entrenador de Boca”.

“Que nadie le va ir a decir nada. Que el tipo tiene la personalidad de pararse ahí y dirigir al equipo. Ellos van a ir y te van a decir dos o tres jugadores de calidad, lo que hizo Gallardo, y vos hacele caso. Tiene que abrirse, si no no va a poder nadie, no se va a poder dirigir. El entrenador tiene que ser independiente, sino no se puede hacer nada”, cerró.

Además del Mellizo y el Gringo, sonaron otros nombres como posibles candidatos. Entre ellos Fernando Gago (hoy en Chivas de Guadalajara),quien dio una tajante respuesta cuando le preguntaron al respecto. También se habló de Gustavo Quinteros (hoy en Vélez, el líder del campeonato) y Cristian “Kily” González (en Unión de Santa Fe).

Riquelme tras la renuncia de Diego Martínez

Juan RománRiquelme y GabrielHeinze fueron compañeros en la Selección Argentina entre 2005 y 2009. Jugaron juntos en la Copa Confederaciones 2005, el Mundial de Alemania 2006, la Copa América 2007 y Eliminatorias

Mientras tanto, Boca Juniors sigue en competencia en la Copa Argentina, donde se ha asegurado un lugar en los cuartos de final y enfrentará a Gimnasia (todo indica que el próximo 15 de octubre). En la Liga Profesional, el equipo se encuentra en el puesto 12 de 28, con 11 fechas por delante para intentar escalar posiciones.

En la tabla anual está con octavo con 46 unidades, a 5 deTalleres de Córdoba, el último que hoy está logrando un pase para la Copa Libertadores. Cabe recordar que si el equipo Xeneize no accede al principal torneo internacional será su segundo año consecutivo sin conseguirlo.

De momento, Boca Juniors será dirigido por Mariano Herrón en los próximos encuentros hasta que Riquelme y el Consejo de Fútbol puedan cerrar la llegada de un nuevo director técnico a tiempo completo. Herrón, actual estratega de la Reserva, ya dirigió en otros dos interinatos a la Primera durante 2023.

Infobae