Automovilista estuvo a segundos de que una luminaria pública le cayera encima

Promediando la mitad de la mañana de este martes, un hecho con suerte, tuvo lugar en De Las Violetas -entre Kaehler y Buenos Aires-, en Barrio Jardín de Crespo: en forma abrupta, una luminaria pública cayó completamente, a escasa distancia de un conductor que se disponía a estacionar sobre la acera.

"Iba a estacionar, estaba haciendo las maniobras para que quede correctamente distanciado del cordón y cuando aún tenía el vehículo en marcha, escucho un estruendo, un ruido fuertísimo. Advierto que cayó detrás la luminaria, quedando atravesada de acera a acera. No pasaron más de 5 segundos desde que estaba en ese punto", relató a FM Estación Plus Crespo el hombre que se encontraba con su rodado en ese momento, precisamente en ese lugar.

Minutos después del susto y visualizando lo sucedido, agregó: "Se aprecia que está quebrada la base. No ha estado en buen estado el material de la luminaria y con el fuerte viento, terminó por cortarse y caer. Yo no tuve daños y por suerte, no pasaba nadie caminando en ese momento. No obstante, habría que revisar si otras columnas no estarán en esas mismas condiciones, para evitar consecuencias graves en personas o bienes".

Una vez anoticiados, desde el municipio se envió personal para la regulación del tránsito por esa arteria y se aguardaba la llegada de quienes pudieran llevar adelante el recambio.