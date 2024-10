Docentes y estatales realizaron una contundente marcha exigiendo mejoras salariales

Trabajadores de toda la provincia se movilizaron este martes en Paraná hacia la Casa de Gobierno, reclamaron una recomposición salarial y rechazaron la modificación de la Caja de Jubilaciones. Los cantos más escuchados apuntaban contra Frigerio y Troncoso. Pagani expresó que "si esto no lo cambia, Rogelio Frigerio, pasará a la historia como el gobernador empobrecedor”.

En el marco del paro número 20 de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de la medida de fuerza de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) porque el Ejecutivo no convocó en tiempo y forma a la paritaria salarial, los docentes y los estatales se concentraron en la sede de Agmer provincial y también en Agmer Paraná, ocupando desde Alameda de la Federación y Santa Fe, parte de calle Buenos Aires y Laprida.

Entre las organizaciones presentes se encontraban ATE, Agmer, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, movimientos sociales y centros de estudiantes.

En las calles de la capital entrerriana se encontraban trabajadores de toda la provincia que venían a reclamar por mejoras salariales y en rechazo a la modificación de la ley Previsional. En estos contextos los docentes y los estatales mostraron su creatividad con cantos y ATE se destacó por llevar su batucada.



Cantos

Los hits que se escucharon mientras marchaban apuntaron principalmente contra el gobernador, Rogelio Frigerio: “Frigerio, compadre, la patria está que arde”; “vamos a casa de gobierno, pidiendo aumento salarial”; “empobrecedor, sos ajustador”; “no naciste en Pueblo Brugo, no naciste en Gualeguay, pituquito de Recoleta nos viniste a ajustar”; “traigan al gorila de Roge para que vea que este pueblo no cambia de ideas pelea y pelea por su dignidad”. También se destacó una melodía dirigida hacia el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso: “Oh, Troncoso sos un mentiroso, sos un mentiroso”.

Otras canciones que sonaron en las calles fueron: “En esta Casa, en el gobierno, hay una banda de delincuentes, se roban todo, no dejan nada y la que paga es la pobre gente” y “aunque digan que no, les llenamos la plaza la puta madre que los parió”.

Además le cantaron al presidente de la Nación, Javier Milei: “Milei, basura, vos sos la dictadura” y “traigan al gorila de Milei para que vea que este pueblo no cambia de ideas”.

Otros de los clásicos que sonaron fueron: “Esta es la cumbia de la unidad que la bailan los trabajadores, el gobierno no la baila porque son ajustadores” y “che gobierno, che gobierno, qué cansados nos tenes, reclamamos sueldo digno, no llegamos a fin de mes”.



Recorrido y marcha



Los trabajadores se encolumnaron, comenzaron a movilizarse con la bandera de arrastre que tenía escrito las consignas principales y era llevada por representantes de los trabajadores de ATE y Agmer. Cabe destacar que eran más de cinco cuadras de personas.

Primero marcharon por calle Buenos Aires, doblaron en la esquina de Urquiza y se dirigieron por Corrientes hacia el edificio de la Caja de Jubilaciones. Al llegar cantaron “la Caja no se vende”.

A continuación giraron en la esquina de La Paz y continuaron hacia la explanada de la Casa de Gobierno. Al llegar era tanta gente que demoraron varios minutos en acomodarse.

Una vez que llegaron todos los manifestantes entonaron el himno, que fue tocado por la batucada de ATE y al finalizar la plaza entera cantó “unidad de los trabajadores”.



“Milei no está solo”



El primer orador fue el Secretario General de ATE, Oscar Muntes: “Estoy realmente orgulloso y nos felicito por semejante movilización en esta jornada de lucha” y agregó que “los trabajadores estamos diciendo que no queremos más ajustes, queremos un salario digno y vivir mejor”.

“Milei no está solo, necesita herramientas para llevar adelante el ajuste” y le pidió a Frigerio que “deje de ser cómplice de las políticas neoliberales”.

También se descargó contra el gobierno provincial: “Estamos cansados de que nos digan que la culpa la tiene Milei y que no pueden afrontar gastos, fundamentalmente para los comedores escolares y barriales”.

“Cuando en la mesa de la negociación dijeron que iban a reconocer la pérdida de los primeros seis meses y que iban a trabajarlo en el segundo semestre", señaló el dirigente y agrefó que "ahora dicen que la situación es difícil".

Muntes también se refirió a los senadores que votaron en contra de la movilidad jubilatoria: “Esos son los dirigentes que a través de la rosca y el acuerdo son lo peor que está gobernando” y apuntó contra Galimberti: “Entendimos que tenía precio y era de 10 mil dólares por mes, traicionando todos los principios de los trabajadores”.

“Hay que seguir construyendo este camino en unidad, así vamos a lograr los objetivos del pueblo trabajador, no es a través de la rosca” y recordó que “para parar el proyecto de la Caja lo hicimos en unidad”.

“Esta movilización demuestra esta realidad, miles de compañeros hicieron un esfuerzo enorme para estar presentes y decirle al gobernador que estamos cansados de ajustes y miseria”.

El Secretario General de ATE dejó un mensaje a la oposición: “Cuidadito que los estamos observando y sabemos que son ustedes los que le garantizan gobernabilidad a Milei y a Frigerio”.

“Vamos a seguir encontrándonos hasta que derroquemos las políticas de Milei y Frigerio”, cerró.



“En Entre Ríos Frigerio es Milei”



El segundo en tomar la palabra fue el Secretario General de Agmer a nivel provincial, Marcelo Pagani que expresó que el paro tuvo un acatamiento de más del 90%, que había más de 10 mil docentes movilizandosé en Entre Ríos y que “estamos peleando por salarios dignos en defensa del Estado y las jubilaciones”.

El dirigente sindical se refirió a la marcha docente provincial anterior: “Luego de esa marcha nos sorprendimos todos gratamente porque después miles y cientos de compañeros hicieron visibles nuestras demandas”.

“La movilización es genuina y en esas plazas y calles de toda la provincia los docentes cantaban”, señaló el representante del sector.

“En esa movilización decíamos ´miren los de Frigerio con Milei no es espanto, es amor´, recordábamos cuando Frigerio le dio las herramientas para gobernar, vetaron la movilidad jubilatoria y no tienen vergüenza”, exclamó Pagani.

“Hay que decirle a Frigerio que la educación y la salud son un derecho esencial, no un servicio”, expresó el Secretario General y agregó: “Frigerio eligió, está con Milei, tiene un plan de ajuste y de empobrecer al pueblo entrerriano”.

Además el dirigente ratificó su postura: “Ellos no imaginan un estado que garantice la salud y la salud pública” y que también “en su programa están las reformas previsionales, no es crisis, es un programa histórico que tiene un problema con el derecho constitucional a la huelga”.

Sobre el decreto para que los docentes no puedan hacer paro, el representante del sector expresó que “la 2771 la imaginaron para disciplinar y amedrentar, lo que no saben es que los docentes tenemos convicción y no tenemos que tener duda que en Entre Ríos Frigerio es Milei”.

“Enseñar es un acto de amor, nos viene tocando ejercerlo con salarios por abajo de la pobreza y que bordean la indigencia, es por eso cuando se rechazaron las propuestas fueron insuficientes porque no podemos vivir con esos salarios”.

Sobre las declaraciones anteriores que el mandatario entrerriano hizo en conferencias de prensa, el dirigente le respondió que “tenemos malas noticias para el gobernador: Los compañeros nos creen a nosotros, no hay conferencia de prensa ni inteligencia artificial que pueda con la convicción de los trabajadores”.

“El gobernador planteó que quería que las paritarias sean públicas y que no tenía nada que ocultar, ahora le vamos a pedir que sean públicos los acuerdos que tiene con Milei que van de espaldas al pueblo entrerriano”.

“No hay forma que nos puedan quebrar, vamos a ir a la justicia y hacer todas las acciones legales para esa acción que nos quiere disciplinar”.

Sobre la reforma Previsional, Pagani ratificó lo dicho por Muntes: “Hay un intento por modificar la ley de jubilaciones” y advirtió “¡guarda con lo que hacen!”.

En ese momento los presentes cantaron “la Caja no se toca”.

Sobre la situación económica del sector, el representante de los docentes pidió “una propuesta salarial que compense las pérdidas que tenemos desde diciembre, que fue escandaloso y no se dan cuenta que estos paros son la clara manifestación del descontento” y también advirtió que “si esto no lo cambia pasará a la historia como Rogelio Frigerio, el gobernador empobrecedor”.



Marchar por las universidades



Antes de desconcentrar llamaron a participar de la movilización en contra del veto de la ley de Presupuesto Universitario 2024 y cantaron “como a Rogelio les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Por último, sonaba “la marcha de la bronca”.

