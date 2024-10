Caso Facundo: El medico Riolo fue imputado por homicidio culposo y finalizó la autopsia

Facundo Barbosa, a cargo de la causa, confirmó que hasta el momento tramitan en La Paz dos denuncias contra Riolo por intervenciones quirúrgicas practicadas el mismo día en la Clínica Del Sol de Bovril: se trata del caso de Facundo Barrios, cuyos padres declararon este lunes, y el de otro niño de 9 años que sufrió complicaciones tras la operación de amígdalas, por lo que terminó internado en el Hospital San Roque de Paraná.

Este paciente de la segunda denuncia "tenía dificultades en la deglución", dijo el fiscal y anticipó que citó a la madre del niño para su declaración testimonial. "También lo analizará el médico forense para chequear si ha presentado lesiones o secuelas con motivo de la intervención quirúrgica", señaló Barbosa en diálogo con La Sexta.

Finalizó la autopsia: los resultados "llevarán tiempo"

Con respecto a la autopsia practicada al cuerpo de Facundo en la Morgue Judicial de Concordia, Barbosa informó la tarde de este lunes que "terminó hoy, hace un ratito, pero los resultados, incluso los preliminares, llevarán tiempo porque en los casos de mala praxis son estudios muy complejos".

Riolo, ¿el único imputado?

"La imputación ya está delineada desde el momento que iniciamos la investigación. Actualmente es un homicidio culposo: una puesta en riesgo de la vida de Facundo Barrios a través de un obrar que no se ajusta a las reglas de su arte, seguida del abandono de Barrios a su propia suerte, lo que determina finalmente su fallecimiento", explicó a La Sexta el fiscal de La Paz.

Antes de la audiencia imputativa y de decidir si pide o no la prisión preventiva del médico, Barbosa tiene prevista una gran cantidad de medidas probatorias. "El jueves se hicieron entrevistas fundamentalmente a médicos, hoy a familiares y la idea es seguir avanzando con enfermeros, instrumentistas, anestesistas, siempre y cuando se trate de personas que no tengan un grado de corresponsabilidad penal, es decir que reúnan la calidad para ser testigos", sostuvo.

En este sentido, señaló que si bien hasta el momento no prevé imputar a otras personas en el marco de esta causa, tampoco lo descarta. "La medicina hoy en día se desarrolla en equipo: el médico no trabaja solo, y ese es un desafío que se plantea a la hora de investigar la responsabilidad penal de los médicos. Es decir, si trabajan en equipo, hasta qué punto los integrantes de ese equipo deben responder penalmente o no", explicó el fiscal.

Además de las entrevistas, "ya se hicieron y se seguirán haciendo secuestros de videofilmaciones, de historias clínicas, análisis de la autopsia, estudios anatomopatológicos, constataciones, secuestro de evidencia digital y mucho más", finalizó el fiscal sobre el desarrollo de la investigación.

Homicidio culposo

De acuerdo al Artículo 84 del Código Penal, “será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causare a otro la muerte".