IOSPER alertó sobre estafas telefónicas dirigidas a sus afiliados

Tras un caso de intento de estafa del cual fue víctima una afiliada de Gualeguay, IOSPER informó que no solicita “ningún tipo de verificación vía telefónica o digital".

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) alertó sobre estafas telefónicas que afectan a sus afiliados.

La prestadora de salud subrayó que no realiza pedidos de información a través de llamadas telefónicas, y que todos los trámites deben llevarse a cabo a través de la aplicación Mi Iosper, en el portal web o de manera presencial en sus delegaciones en los distintos puntos de la provincia.

La alerta surge tras una denuncia presentada por una afiliada en Gualeguay, que recibió un intento de verificación de datos a través de un contacto no oficial.

En este sentido, las autoridades de Iosper enfatizaron que cualquier comunicación no autorizada podría ser un intento de fraude, y recomendaron encarecidamente no proporcionar información personal ni detalles a fuentes no verificadas.

Finalmente desde IOSPER recordaron a sus afiliados que las únicas vías seguras para realizar gestiones son los canales oficiales mencionados, y aconsejaron a quienes reciban tales comunicaciones que realicen denuncias ante la Policía.