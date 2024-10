Obtuvo dictámen en Diputados el uso de drones en fumigaciones

En una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se aprobó el dictamen del proyecto de ley de “Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios”. Se estima que el tratamiento en el recinto se realice en unos 15 días y es acompañado por el oficialismo y parte de la oposición, ya que el PJ votaría en forma dividida, adelantaron fuentes parlamentarias a ERA Verde.

Del texto enviado por el Ejecutivo se modificaron los objetivos, que pasa de preservar la salud y el ambiente “equilibrado” a regular las “buenas prácticas” en el uso de los pesticidas. Respecto a la aplicación, se tiene en cuenta la utilización de drones. En cuando a distancias, se permite fumigaciones en zonas pobladas a partir de los 100 metros para vehículos terrestres o voladores a control remoto y de 200 metros en adelante para pulverizaciones aéreas. En caso de las escuelas, la zona permitida se extiende desde los 150 metros para los “mosquitos” o aéreos no tripulados y de 500 metros en adelante en caso de avionetas.

¿Hay consenso?

El presidente de la comisión, Juan Manuel Rossi (PS-JxER), respecto a esta instancia señaló: “Hay que destacar que Entre Ríos tiene una Ley de Plaguicidas que es de 1980, o sea que después de 44 años estamos un poco más cerca de avanzar en la aprobación de una nueva norma”, sostuvo el representante oriundo de Paraná, tras la decisión de emitir dictamen.

El legislador resaltó que “se dio un proceso participativo, donde todos los sectores que quisieron dialogar y realizar sus aportes pudieron hacerlo, fundamentalmente de los sectores de la salud, el ambiente y la producción”. También consideró que se sumó un “nivel de consenso” en el seno de la comisión. En rigor esta mirada no es compartida por las organizaciones socio ambientales que, junto con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), recalaron que se escucharan las voces de científicos, investigadores y profesionales de la salud, se recordó a ERA Verde. De acuerdo a lo expresado, este pedido no fue tomado en consideración por Rossi, que avanzó y logró el dictamen que ahora se conoció.

Un sector de la oposición tampoco se siente comprendido por el nivel de acuerdo que estima el titular de la comisión. “Consenso no sé con quién; con su bloque no más”, se señaló desde el cuerpo de asesores del bloque de Más por Entre Ríos – PJ. Igualmente la fuente que sigue de cerca este debate admitió: “Nuestro bloque va a estar dividido seguro” a la hora de levantar la mano en el recinto.

Detalles del proyecto

“Es un proyecto que tiene como prioridad a la salud humana y que cuida el ambiente”, comentó el presidente de la comisión. “Producción y ambiente no tienen por qué ser incompatibles. En ese sentido, se trata de la ley más moderna del país”, agregó el legislador.

Entre otros cambios se modificó el objeto de la normativa. En el original se planteaba que era “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria”. En el que texto para el próximo tratamiento señala que la ley “trata sobre las buenas prácticas en materia de fitosanitarios” y que, partir de esto, sí poder “garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano”.

Con esta modificación sobre el fin de la ley, donde pasa de preservar la salud al de regular “las buenas prácticas”, también se re define qué se entiende como tales. Se las define así “en materia de fitosanitarios” al “conjunto armónico de conocimientos, técnicas y prácticas aplicables en materia fitosanitaria, tendientes a asegurar que los productos fitosaniatrios puedan expresar su máxima capacidad para los que fueron concebido, asegurando su calidad e inocuidad, la protección del ambiente y de las personas humanas en general”.

Las distancias

En cuanto a los modos de aplicación de los pesticidas, en la normativa incorpora algunas especificaciones sobre el tipo de tecnología utilizada e incorpora el uso de drones. En el artículo 62º se distinguen: a) Accionamiento manual; b) Terrestre; c) Vehículos aéreos tripulados y d) Vehículos aéreos no tripulados (aeronave a control remoto).

Respecto a las denominadas “zonas de exclusión”, en el artículo 64º se establecen según categorías de “restricción absoluta” para aplicaciones de los pesticidas. Para esto se establecen “Áreas sensibles con asentamientos de personas”. En este caso la zona comprende, “para aplicaciones con equipos de accionamiento manual o vehículos aéreos no tripulados con capacidad de hasta 60 litros, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 10 metros inclusive; para aplicaciones terrestres, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 100 metros inclusive y; para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde el límite del área sensible con asentamiento de personas hasta un radio de 200 metros inclusive”, señala el escrito al que accedió ERA Verde.

Por otra parte, en la “Áreas sensibles sin asentamientos de personas”, que comprende a “cursos de agua naturales permanentes, las áreas naturales protegidas, las granjas avícolas y apiarios debidamente registrados”, se establecen límites menores que se reducen a la mitad de los anteriores: Para aplicaciones terrestres desde el límite hasta “un radio de 50 metros inclusive y; para aplicaciones con vehículos aéreos tripulados, desde el límite del área sensible sin asentamiento de personas hasta un radio de 100 metros inclusive”.

En la información oficial del cuerpo se recordó que el trabajo de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente respecto de este proyecto se inició en marzo de este año. Durante este tiempo se llevaron adelante una serie de reuniones de las que participaron representantes de la sociedad civil y del gobierno provincial. No así pudieron expresar opiniones integrantes de la comunidad científica, algo que se reclamó desde sectores socio ambientales.