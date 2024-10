Advierten que la desregulación de transporte "suena lindo pero desconectará regiones"

Un exministro de Transporte dijo que si el Estado no interviene, el transporte "queda para unos pocos y los abandonados son los argentinos".

El exministro de Transporte de la Nación y actual diputado nacional, Diego Giuliano, criticó la decisión del Gobierno nacional de desregularizar los servicios del transporte de media y larga distancia, y aseguró que "suena lindo el discurso" pero que provocará una "concentración" del negocio y "desconectará regiones y ciudades".

"Suena lindo el discurso de la desregulación, pero se olvidan de la letra chica. Es como si decidieran quitar todos los semáforos sobre Av del Libertador, por un rato el tránsito va a ser más rápido pero pronto aumentarán los embotellamientos y la inseguridad vial", manifestó en sus redes sociales.

En el Boletín Oficial de este lunes, el Gobierno Nacional publicó el decreto de desregulación del transporte con el objetivo de "lograr la liberalización y modernización, y su adaptación a la dinámica de transporte actual". Además, el decreto establece el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y paradas, y crea un nuevo registro online.

En ese marco, el legislador nacional consideró que la normativa "es clara: concentra en pocas manos el traslado de pasajeros y desconecta regiones y ciudades que no son comercialmente competitivas del país federal". Giuliano fue titular de la cartera de Transporte desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 10 de diciembre de 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández.

"¿Por qué se produciría la concentración? Las grandes empresas van a bajar tarifas hasta que desaparezca la competencia para después manejar la tarifa a su gusto, y la posibilidad de que te compres una combi y lleves pasajeros en una traza competitiva es muy remota", respondió Giuliano.

Transporte y federalismo

Además, mencionó que al abandonar al transporte como servicio público "no habrá obligación de frecuencias ni de conexión en áreas o poblaciones que no sean rentables", y ejemplificó: a quienes el Gobierno les otorgaba una ruta rentable tenían la obligación de conectar áreas menos comerciales, pero con el nuevo DNU "no habrá tal obligación y eso afecta a regiones y usuarios del país federal".

Finalmente, apuntó a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Los genios de la economía, los especialistas en temas de crecimiento económico con y sin plata tienen como premisa que el mercado se regula solo. Lamento comunicarles que si el Estado no interviene, el transporte queda para unos pocos y los abandonados son los argentinos", completó Giuliano.