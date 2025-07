Argentina, entre los países con peores indicadores en Matemática

De acuerdo al informe, en el caso de la Argentina, el 69,8% de los estudiantes menos vulnerables alcanzan aprendizajes mínimos en Lengua, pero apenas lo logra el 25,7% de los más vulnerables.

En tanto, en Matemática, los números son más alarmantes: 54,8% entre los alumnos de sectores no vulnerables logra resultados satisfactorios mínimos, contra solo el 11,9% entre los vulnerables. Esto ubica a la Argentina entre los tres con mayor desigualdad en la región, junto a Perú y Brasil (ver gráfico 1).

Gráfico 1: porcentaje de alumnos que alcanzan aprendizajes mínimos por país. Universidad Austral

El informe mide la brecha a través de un indicador que compara la proporción de estudiantes con logros mínimos en ambos extremos del NSE. En diálogo con Ámbito, Cecilia Adrogué, quien es Dra. en Economía, especializada en temas educativos, profesora de la Universidad Austral e investigadora adjunta del Conicet, explicó: “Armamos este indicador el año pasado, intentando mostrar dos cosas. Por un lado, los niveles mínimos de aprendizaje, o sea, que los alumnos alcancen los conocimientos mínimos para la vida, un nivel que puede ser comparable entre diferentes pruebas, como referencia. El conocimiento mínimo que definen como el básico, ese sí se puede comparar”.

Y añadió: “El segundo elemento que queríamos mirar con este indicador es las desigualdades entre los estudiantes más favorecidos y los menos favorecidos, donde vimos cómo se relacionan los aprendizajes con los niveles socioeconómicos”. Para Adrogué, este indicador posee ventajas, ya que “es comparable en el tiempo, podemos usar diferentes bases de datos y combinarlas”.

En Lengua, la Argentina presenta un valor de desigualdad de 2,7: es decir, casi tres estudiantes de sectores altos alcanzan el nivel mínimo por cada uno de sectores bajos. En Matemática, el indicador escala a 4,6 (Gráfico 1).

La desigualdad educativa también es de género

Otro hallazgo preocupante del informe es que la desigualdad de aprendizajes también afecta de forma diferente a varones y mujeres. En Lengua, las mujeres (tanto de sectores vulnerables como no vulnerables) superan a los varones en todos los países.

Sin embargo, en Matemática se observa una brecha que golpea particularmente a las mujeres de sectores más vulnerables. La desigualdad en esta materia entre mujeres alcanza un valor de 7,1, la más alta de los países analizados. Para los varones, la cifra es de 3,9. Esto indica que las jóvenes de sectores vulnerables tienen serias dificultades para alcanzar los aprendizajes básicos en esta materia (ver gráfico 2).

Gráficos 2: indicador de aprendizajes en Lengua y Matemática por género. Universidad Austral

“Cuando miramos los países, hay varios que logran una brecha mucho más chica. Entonces, si bien hay algo que es cierto, que hay una diferencia, esta diferencia se puede achicar un montón. Y eso es lo que nosotras ponemos en relieve con este informe, de ver qué hacen los países que tienen una brecha chica. Y no solo brecha chica, también podemos ver qué tal están los niveles de aprendizaje. Y muchas veces las brechas más grandes son con niveles de aprendizaje más bajos, lo que representa un doble desafío”, explicó Adrogué.

La importancia de la alfabetización en Matemática

Queda claro así que hay un déficit en los aprendizajes mínimos deseables de los alumnos de niveles básicos (primario) en Matemática, donde hay resultados negativos muchos más pronunciados respecto a los de Lengua.

Adriana González es profesora de Matemática en el nivel secundario. Ante la consulta de Ámbito, la docente planteó la importancia de los conocimientos en esta materia. “La alfabetización es necesaria en todas las áreas de aprendizaje, no sólo en Lengua ya que para poder leer e interpretar por ejemplo un problema en matemática es necesario entender la situación que me cuenta el problema y poder relacionarlo con aquellos contenidos que ya se conocen y de esta manera resolver la situación. Desde el nivel primario debe abordarse el leer y escribir en ciencias y por supuesto en Matemática que tiene su forma particular”, precisó.

Más allá de la cuestión socioeconómica, que impacta directamente sobre los resultados escolares, también es preciso analizar cómo se abordan esos contenidos, que a priori pueden parecer poco atractivos o menos interesantes para los alumnos.

En ese sentido, González tiene hace varios años hace su aporte desde el formato de las redes sociales, lo que otorga llegada a los jóvenes y flexibilidad para transmitir y explicar esos conocimientos matemáticos, duros a priori. Desde la cuenta @ladematematica_twitch, ofrece clases, consejos y todo tipo de contenidos muy dinámicos vía streaming para hacer del tedio, un entretenimiento y lograr la atención de los chicos, para que entiendan lo que ven en un pizarrón con números.

La profesora dijo: “Con respecto a la enseñanza a través de la redes, a mí me funcionó abordarlo desde las necesidades que planteaban quienes estaban estudiando Matemática. Muchos de los que se pasan a consultar algún contenido por el streaming, lo hacen por una necesidad de resolver o de entender un tema. Otros que se pasan sólo porque si, consultan aquellas cuestiones que les han quedado sin entender en el momento en el que la cursaron”.

En ese sentido, Gonzáles aclaró: “Para divulgar y que se aprenda creo que se necesitan hacer explícitas algunas cuestiones que en Matemática suelen quedar implícitas, si no, es aprender técnicas pero no es aprender. Cuantas más relaciones se explicitan, más se comprende el funcionamiento interno de la matemática que como dije, tiene su propio lenguaje además de utilizar un lenguaje coloquial”.

Chile y Uruguay, los menos desiguales

Dentro del panorama regional, Chile y Uruguay aparecen como los países con menor desigualdad educativa. El país trasandino, por ejemplo, registra los niveles más altos de aprendizajes mínimos tanto en Lengua como en Matemática, y presenta indicadores más bajos de brecha social y de género (ver Gráfico 3).

Gráfico 3: indicador de desigualdad de aprendizajes en Lengua y Matemática, a nivel Latinoamérica. Universidad Austral

“Por supuesto que no está exento de críticas y de problemas, pero sí es claro que han logrado alfabetizar”, aseguró Cecilia Adrogué. “Cuando me refiero a alfabetizar, implica saber leer y escribir, y comprender aquello que se lee, no solo identificar letras y palabras. Creo que uno mira con recelo a otros sistemas y cree que el propio es más inclusivo, más abierto, gratuito, universal, del nivel inicial hasta el universitario. Bueno, y ellos tienen un sistema educativo bastante diferente, donde por ejemplo el nivel terciario recién empezó, la gratuidad hace muy poquito y no obstante tienen un sistema mucho más igualitario”, puntualizó sobre los resultados educativos en el país trasandino, de acuerdo al análisis del informe.

Y concluyó: “Esto nos lleva a pensar qué tenemos que hacer. La Argentina debe priorizar y claramente me parece que la educación básica (educación obligatoria) está en problemas y requiere mayor atención, con un mayor foco en estos problemas”.