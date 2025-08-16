De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 con el último ajuste por inflación

El monto de las jubilaciones y pensiones del sistema argentino experimenta en septiembre de 2025 un cambio relevante de acuerdo a la reciente actualización aplicada por ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). El organismo determinó un ajuste del 1,90% para estos haberes, en respuesta al índice de inflación registrado durante el mes de julio. De esta manera, el haber mínimo mensual asciende a $320.277,18, y a este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, que permanece sin modificación. El total para quienes perciben el haber mínimo se fija así en $390.277,18.

La resolución incorpora un esquema de incrementos que busca atender el impacto de la variación de precios. El índice inflacionario que motorizó esta revisión registró un alza del 1,9% para el mes de julio y, en el último año, acumuló un avance de 366%. Esta dinámica inflacionaria ejerce presión sobre la capacidad de compra de los adultos mayores y quienes reciben prestaciones previsionales, razón por la cual la actualización regular de los haberes adquiere relevancia en el contexto socioeconómico.

Los nuevos valores para septiembre alcanzan a diversas prestaciones dentro del régimen nacional. La jubilación mínima junto con el bono llega a $390.277,18, mientras que la jubilación máxima actualizada alcanza los $2.155.162,17. Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido es de $256.221,74, a lo que se agrega el bono, lo que da un total de $326.221,74. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el valor regular se ubica en $224.194,02 y, con el bono, la cifra llega a $294.194,02.

En resumen, estos son los nuevos valores:

Jubilación mínima: $320.277,18

Bono extraordinario para haberes mínimos: $70.000

Total jubilación mínima + bono: $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Total PUAM + bono: $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02

Total PNC + bono: $294.194,02

El bono extraordinario de $70.000 fue implementado con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos, según el esquema oficial vigente desde meses anteriores. La política actual determina que este extra se acredita automáticamente al mismo tiempo que el pago habitual de la prestación y busca compensar, parcialmente, los efectos de la inflación y la pérdida de poder de compra. Para quienes reciben una suma superior a la mínima, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18. A partir de esa cifra, el adicionales deja de ser adjudicado y el beneficiario percibe solo su haber regular.

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y sólo llega íntegramente a quienes cobran la mínima

A diferencia del índice de movilidad, que varía según la inflación y se ajusta cada mes bajo el nuevo régimen, el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. La decisión de no actualizar ese monto incide en la suma final que perciben los jubilados y pensionados. Si bien los haberes experimentan subas en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la falta de ajustes en el bono restringe el efecto compensador sobre la inflación. Esta situación afecta especialmente a quienes dependen en mayor medida de estos ingresos para afrontar sus gastos mensuales.

Los pagos de septiembre se distribuyen según la finalización del Documento Nacional de Identidad. Como ocurre todos los meses, cada grupo de beneficiarios tiene fecha asignada dentro de un calendario que se extiende a lo largo del mes, facilitando así el acceso ordenado a los beneficios y reduciendo la concentración en las sucursales bancarias. ANSES publica la grilla y cada persona puede consultar en el sitio oficial la fecha exacta de cobro, en función de los últimos números de su DNI.

Dentro del esquema previsional, la actualización automática de las jubilaciones y pensiones es una herramienta destinada a mantener el valor real de los haberes frente a la aceleración de precios. La inflación interanual acumulada hasta julio demostró un crecimiento sostenido. El índice de 1,9% para julio se mantuvo en línea con la pauta de aumentos regulados y refleja los desafíos de un contexto de variación constante en los precios al consumidor.

El cálculo del ajuste cuatrimestral anterior y el bono permitieron que la jubilación mínima llegara a $320.277,18, cifra que junto al bono abarca la mayor porción de los beneficiarios del sistema nacional. La diferencia entre recibir únicamente el haber mínimo o acceder, además, al bono extraordinario, representa una mejora significativa para quienes se encuentran por debajo del umbral determinado. La instancia de mantener fijo el adicional desde marzo de 2024 genera que la suba mensual por ajustes sea inferior a la tasa de inflación, especialmente después de períodos de aceleración en el índice.

Para acceder a la jubilación, los interesados deben iniciar su trámite en el sitio oficial de ANSES, en el apartado denominado Mi ANSES. Es obligatorio ingresar el número de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) y la clave de la seguridad social personal. Allí, es posible verificar que todos los aportes figuren correctamente en la historia laboral. Si existen períodos de aportes no registrados, el sistema habilita la posibilidad de presentar la documentación correspondiente, como certificados de servicios, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obra social o declaraciones juradas. El trámite exige la presentación del formulario 6.18 y la posterior solicitud de un turno presencial en una oficina de la entidad, proceso donde se debe llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La Prestación Universal para el Adulto Mayor constituye una alternativa para personas que no pudieron completar el total de aportes requeridos para la jubilación tradicional. El beneficio tiene condiciones vinculadas a la edad y residencia, y su monto se actualiza cada vez que se modifica el haber mínimo. La suma de $256.221,74 de septiembre, incrementada por el bono, responde al mismo criterio de actualización aplicado a las jubilaciones mínimas, publicó Infobae.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez están orientadas a personas con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad acreditadas. El monto de $224.194,02 básico recibe también el bono, que eleva el ingreso mensual a $294.194,02. El alcance de este beneficio abarca a quienes no cumplen con las condiciones necesarias para acceder a una jubilación completa pero cumplen requisitos específicos definidos por la normativa previsional.

A través del portal Mi ANSES, los beneficiarios pueden consultar aportes, iniciar trámites y verificar fechas de cobro (NA)

Los ajustes periódicos están alineados con la modificación normativa que estableció la indexación según el Índice de Precios al Consumidor. El parámetro utilizado en septiembre responde a la variación experimentada en julio, mientras el bono se mantiene inalterado. El conjunto de modificaciones responde a la lógica de procurar que el ingreso de los beneficiarios acompañe la evolución del costo de vida.

La vigencia del sistema de bonos y actualizaciones periódicas intenta atenuar el impacto de los aumentos en bienes y servicios de consumo, aunque las condiciones del bono presentan una limitación concreta. El monto de $70.000 se aplica de manera plena sólo a quienes perciben el haber mínimo, y se reduce progresivamente en el resto de los casos, hasta el tope fijado. Aquellos que perciben una suma superior a los $390.277,18 no reciben ningún adicional más allá de su prestación habitual.

Los mecanismos de registro y consulta en línea implementados por ANSES buscan agilizar los trámites y disminuir la necesidad de acudir a las oficinas. La entidad habilita consultas en tiempo real sobre estado de aportes, seguimiento de trámites y fechas de cobro. Las actualizaciones mensuales se informan en la web oficial, lo que permite a los beneficiarios planificar sus gastos y acceder al detalle de las sumas acreditadas.

El aumento de jubilaciones y pensiones de septiembre es la tercera actualización sustentada en el nuevo esquema basado en la inflación. Tras la entrada en vigencia del ajuste por IPC, cada mes refleja la variación de precios de dos meses antes. El mes de julio, que registró 1,9% de inflación, se utilizó como referencia para el pago de septiembre.

El sistema incorpora, además del pago mensual y el bono, la posibilidad de iniciar trámites para las personas que alcanzan la edad requerida. La secuencia incluye la inscripción, la actualización de información de historia laboral y la presentación de documentación respaldatoria. ANSES enfatiza la importancia de revisar los aportes y completar cualquier faltante con la documentación adecuada antes de registrar el trámite.

El impacto de la inflación en los haberes previsionales se refleja tanto en la necesidad de actualizaciones frecuentes como en la demanda de mejoras adicionales sobre los ingresos mínimos. Desde marzo de 2024, el bono extraordinario se mantuvo sin actualizaciones, mientras los haberes se fueron ajustando según el índice oficial de precios. El resultado genera una brecha respecto al crecimiento general de precios, particularmente para quienes dependen ampliamente de la suma fija adicional como alivio financiero mensual.

La distribución de pagos según terminación de DNI y la consulta digital sobre fechas y montos se consolidan como herramientas centrales para la gestión cotidiana de los beneficiarios. Con el incremento de septiembre, ANSES actualiza el piso y techo de las prestaciones previsionales, adaptando los montos a oscilaciones en la inflación. Este mecanismo apunta a sostener una base de ingresos para quienes integran el sistema, dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por la política previsional vigente.