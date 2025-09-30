ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF: cuándo cobro

Con el inicio del mes de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF). Esto también afectará a jubilados y pensionados de la entidad.

Así, según definió el Gobierno en base al esquema previsional actual, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes de octubre con un aumento del 1,9%, en línea con el último dato de inflación conocido del mes de agosto.

AUH y AUE ANSES: cuánto cobro en octubre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de octubre un aumento del 1,9% , en línea con la inflación de agosto.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:

AUH: $ 117.229,14

$ 117.229,14 AUH con discapacidad: $ 381.789,19

$ 381.789,19 SUAF (primer escalón de ingresos): $ 58.631

(primer escalón de ingresos): $ 58.631 SUAF por hijo con discapacidad: $ 190.902

Estos montos corresponden al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.

Así, las familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.

SUAF octubre 2025: cuánto cobro el mes que viene

Los titulares de las Asignaciones Familiares del Sistema Único (SUAF), por su parte, también cobrarán con la suba actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos y topes de Ingreso por Grupo Familiar actualizados para trabajadores en relación de dependencia:

Asignación Familiar por Hijo Valor General Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 IGF hasta $ 907.793 $ 58.631 $ 58.631 $ 126.425 $ 117.095 $ 126.425 IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368 $ 39.548 $ 52.233 $ 78.237 $ 104.040 $ 104.040 IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111 $ 23.920 $ 47.079 $ 70.647 $ 94.017 $ 94.017 IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226 $ 12.340 $ 24.130 $ 36.113 $ 47.784 $ 47.784 Ayuda Escolar Anual: IGF hasta $ 4.807.226 $ 42.039 $ 56.075 $ 70.135 $ 83.797 $ 83.797

Jubilados y pensionados ANSES: cuánto cobro en octubre 2025

En octubre de 2025, con el aumento del 1,88% y el bono de $ 70.000, los haberes de jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono) PUAM : $ 331.038,71 ($ 261.038,71 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 331.038,71 ($ 261.038,71 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $ 298.408,87 ($ 228.408,87 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 298.408,87 ($ 228.408,87 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $ 396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.195.679,22

ANSES confirmó el calendario de pagos de AUH y AUE: cuándo cobro en octubre 2025

Con la suba del 1,9%, los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en octubre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: a partir del 8 de octubre

DNI terminados en 1: a partir del 9 de octubre

DNI terminados en 2: a partir del 10 de octubre

DNI terminados en 3: a partir del 13 de octubre

DNI terminados en 4: a partir del 14 de octubre

DNI terminados en 5: a partir del 15 de octubre

DNI terminados en 6: a partir del 16 de octubre

DNI terminados en 7: a partir del 17 de octubre

DNI terminados en 8: a partir del 20 de octubre

DNI terminados en 9: a partir del 21 de octubre

Jubilados y pensionados ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Por otro lado, ANSES también confirmó el calendario de pagos para los titulares de jubilaciones y pensiones. Todas las fechas:

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el nuevo feriado nacional dispuesto por el Gobierno)

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el nuevo feriado nacional dispuesto por el Gobierno)

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre

El Cronista