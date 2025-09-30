ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF: cuándo cobro

ARCA informó nuevos topes para transferencias o retirar en cajeros automáticos
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
ANSES confirmó cuándo pagará a sus principales titulares y todos los montos que depositará: los detalles.Nacionales30 de septiembre de 2025
Con el inicio del mes de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF). Esto también afectará a jubilados y pensionados de la entidad.
Así, según definió el Gobierno en base al esquema previsional actual, los beneficiarios de estas prestaciones cobrarán sus haberes de octubre con un aumento del 1,9%, en línea con el último dato de inflación conocido del mes de agosto.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de octubre un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de agosto.
De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:
Estos montos corresponden al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.
Así, las familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento.
Los titulares de las Asignaciones Familiares del Sistema Único (SUAF), por su parte, también cobrarán con la suba actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos y topes de Ingreso por Grupo Familiar actualizados para trabajadores en relación de dependencia:
|Asignación Familiar por Hijo
|Valor General
|Zona 1
|Zona 2
|Zona 3
|Zona 4
|IGF hasta $ 907.793
|$ 58.631
|$ 58.631
|$ 126.425
|$ 117.095
|$ 126.425
|IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368
|$ 39.548
|$ 52.233
|$ 78.237
|$ 104.040
|$ 104.040
|IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111
|$ 23.920
|$ 47.079
|$ 70.647
|$ 94.017
|$ 94.017
|IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226
|$ 12.340
|$ 24.130
|$ 36.113
|$ 47.784
|$ 47.784
|Ayuda Escolar Anual: IGF hasta $ 4.807.226
|$ 42.039
|$ 56.075
|$ 70.135
|$ 83.797
|$ 83.797
En octubre de 2025, con el aumento del 1,88% y el bono de $ 70.000, los haberes de jubilados y pensionados quedan de la siguiente manera:
Con la suba del 1,9%, los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en octubre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:
Por otro lado, ANSES también confirmó el calendario de pagos para los titulares de jubilaciones y pensiones. Todas las fechas:
El Cronista
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
La AUH tendrá en octubre un aumento del 1,88% según la inflación, elevando el monto a $117.252, junto con subas en la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
Un reporte de la Universidad Austral da cuenta de que a pesar de la abundante normativa tributaria emitida desde el 2016, casi no hubo una rebaja de la presión tributaria.
Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, afirmó que la medida del Gobierno defraudó al productor agropecuario.
Una diputada presentó un proyecto de ley, que busca prohibir la instalación de tropas e infraestructura militar de países aliados del Reino Unido, en defensa de la Soberanía Argentina.
El jefe de Gabinete destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.
El grupo continúa con su tarea de poner en valor la historia local a través de la música. Escuchá aquí el tema.
Una moto y un automóvil protagonizaron un impacto sobre Ruta 12, ameritando el traslado de partícipes para recibir asistencia médica.
Hay un joven detenido por intento de homicidio. El herido fue llevado de urgencia al Hospital San Martín.