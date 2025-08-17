Día del Niño 2025: menos ventas y más económicas

El diagnóstico de CAME: estancamiento y cautela en el consumo
Según CAME, más del 87% de los comercios aplicaron promociones y planes de financiamiento, pero no alcanzó para generar un repunte. "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes. El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago", señalaron en el informe.