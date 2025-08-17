Día del Niño 2025: menos ventas y más económicas

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe refleja un impacto limitado de la fecha comercial, que no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante agosto. En contraste, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) registró una caída del 5,2% en las ventas de juguetes, lo que muestra la disparidad de perspectivas sectoriales.

El diagnóstico de CAME: estancamiento y cautela en el consumo Según CAME, más del 87% de los comercios aplicaron promociones y planes de financiamiento, pero no alcanzó para generar un repunte. "Si bien en algunos casos generó cierto movimiento adicional, en términos generales no logró revertir la tendencia de estancamiento observada durante lo que va del mes. El resultado global confirma que la fecha no alcanzó para impulsar de manera significativa el consumo, incluso en un contexto de amplias promociones y facilidades de pago", señalaron en el informe.

El ticket promedio fue de $33.736 frente a $31.987 en 2024. Descontada la inflación, esto implicó una variación real negativa de -21,1% .

Aun con descuentos agresivos, predominó la búsqueda de regalos más económicos y compras de menor valor.

El feriado del viernes 15, el clima frío y la cercanía de otras promociones nacionales influyeron en la baja afluencia de clientes.

El relevamiento también mostró heterogeneidad: