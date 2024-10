Emilia Mernes conquistó a todos en un histórico show en el Vélez

Música, escenografía, bailarines, increíbles looks, invitados de alto nivel, fuego y pasión fueron algunos de los elementos infaltables de la increíble puesta en escena de la segunda noche en Vélez del .mp3 tour de Emilia Mernes, un show imperdible que no tiene nada que envidiarle a uno internacional y todo hecho en Argentina.

Luego de haber disfrutado de las presentaciones de las teloneras Ambik y Chita, dos artistas locales que buscan crecer en la industria, el público se preparó a esperar el evento principal. Mientras la ansiedad por ver a Emilia abundaba entre los presentes, en las grandes pantallas del Vélez había una famcam que grababa sus outfits dosmileros, llenos de brillos y donde el rosa estuvo más presente que nunca.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Fenix Entertainment / Chulebal

Alrededor de las 21:25 se apagaron por completo las luces, dando inicio a la velada, y, minutos después, Emilia salió de un reproductor de mp3 gigante luciendo su icónico conjunto rosa con boina que hace juego, con el grito ensordecedor de los presentes, la artista cantó sin pausar Exclusive.mp3, facts.mp3 y 4:20.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Fenix Entertainment / Chulebal

El estadio José Amalfitani fue el lugar perfecto para un despliegue de este calibre y sin duda, no le quedo chico para una artista como Emilia que, sin dejar de cantar, recorrió cada rincón del escenario bailando junto a sus 22 compañeros de escena. Durante la presentación de 4:20 salían llamas de fuego por los costados y fuegos artificiales por la parte de arriba, deslumbrando a más de uno.

“¿Están listos para vivir la mejor noche de su vida?”, le pregunto a su público y con un eufórico sí, Emilia continuó con algunos de sus grandes hits, desde su .mp3 hasta su segundo álbum ‘Tu cree en mi?’. En esta parte, la artista reemplazó su famoso escenario móvil con plataformas que la elevaron a lo más alto del Vélez.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Fenix Entertainment / Chulebal

Cuando bajó, Emilia presentó a un invitado muy especial y alguien que influencia su nueva era músical, su novio Duki. “Quiero compartir mi felicidad con un gran compañero, mi Novio Gangsta, que es la persona que me acompaña todos los días y me banca en todas, quiero presentarles esta canción que dice así”. Fue en ese momento que sonó “Como Si No Importara”, y Duki apareció en el escenario acompañando a Emi en la canción que los unió para siempre y que los permite demostrar su amor ante el público.

La noche continúo a puro baile, de la mano de Callejero Fino que nuevamente se unió para cantar "En la Intimidad", y, desde ese momento, toda persona presente acompañó el full Pop urbano con los bailes virales que lo acompañan. Los invitados no paraban de aparecer, y en la siguiente canción apareció FMK, el mítico productor de Mernes, para cantar juntos “Salgo a bailar”.

Entre las últimas sorpresas de la noche, LIT killah, FMK, Big One, Duki, sorprendieron a la audiencia para interpretar ‘Los del espacio’, el himno que los une y que marcó un antes y después en sus carreras.

Sin duda se vivieron momentos emocionantes en el segundo sold out, pero Tini fue la sorpresa que coronó la noche. La Triple T se animó a cantar junto a Emilia su hit más importante "La_Original.mp3”, convirtiéndose en uno de los highlights más enérgicos de la primera tanda de conciertos en el estadio.

“Felicitaciones por todo esto, amiga. Gracias por haberme invitado, una vez más. Te admiro mucho, te quiero. Estoy demasiado orgullosa de vos, te lo digo siempre, pero no está de más decírtelo acá arriba del escenario y poder compartir música. Muchas gracias por siempre, siempre, recibirme así”, le dedicó Tini a Mernes y con un “Te amo” de ambas, cerraron uno de los encuentros más esperado.

Finalmente, y con el escenario solo para ella, Emilia se despidió de su segundo sold out con sus primeros lanzamientos de su .mp3, GTA.mp3, No_se_ve.mp3 y cerró su show con un increíble despliegue de bailarines, fuegos artificiales y confeti que voló por todo el estadio, y si, todo color de rosa.