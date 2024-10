Tras sumario, destituirán a mujer policía que faltó casi 400 veces al trabajo

Una Oficial Ayudante de la policía de Entre Ríos fue sancionada con la destitución por no justificar sus ausencias y no obedecer las órdenes de sus superiores para reincorporarse a su puesto de trabajo.

En el Boletín Oficial Nº 27.954 de la Provincia de Entre Ríos, se incluye el decreto Nº 2717/24 MSJ, que dispone “la destitución por cesantía” de una oficial ayudante de la policía.

El sumario administrativo, que fue emitido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se inició para investigar a la agente por faltas disciplinarias relacionadas con inasistencias injustificadas a su trabajo entre el 14 de junio y el 5 de julio. de 2022. La investigación se inició para determinar si su condición médica estaba vinculada con su trabajo en la policía.

Cabe destacar que varias evaluaciones médicas concluyeron que la enfermedad de la oficial ayudante, de apellido Moreyra, no estaba relacionada con su trabajo. Según estos informes, ella tenía síntomas depresivos, pero estos no fueron causados ni agravados por su trabajo como policía.

Inasistencias

A pesar de ser notificada varias veces para que se reincorporara a su puesto, Moreyra no se presentó ni justificó sus ausencias. Incluso se le advirtió que se le retendrían sus haberes (su sueldo) si no regularizaba su situación, pero ella no respondió hasta el 6 de julio, cuando finalmente regresó al trabajo.

Aunque tenía 12 años de servicio, acumuló un historial de 382 faltas justificadas y 188 arrestos leves por faltas disciplinarias. Este historial fue considerado en su evaluación.

Buen ambiente laboral

Los compañeros de trabajo declararon que no había problemas en el ambiente laboral que justificaran las insistencias de Moreyra. Sin embargo, ella manifestó que no tenía un buen trato con sus compañeros, aunque no presentó pruebas o solicitó acciones formales al respecto.

Decisión final

El Consejo de Disciplina concluyó que Moreyra cometió insubordinación al desobedecer las órdenes de presentarse a trabajar. Además, la enfermedad que padecía no estaba vinculada a su trabajo, por lo que recomendaron su destitución (cesantía) del servicio policial.

El Jefe de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia estuvieron de acuerdo en la sanción de destitución por cesantía, lo que implica que Moreyra perderá su puesto de trabajo por esta causa.

