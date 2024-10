En Rosario proponen construir baños públicos y que los limpien beneficiarios de planes

Lisandro Cavatorta, concejal del peronismo, ideó un proyecto que busca concretar la creación de baños en espacios públicos de Rosario. Además, planteó que sean cuidados y limpiados por personas que cobran planes sociales.

“No podemos en Rosario clausurar y cerrar todo lo que no podemos controlar. No podemos controlar la noche, nos quedamos sin nocturnidad; no podemos controlar los juegos para niños, no hay; no podemos controlar baños públicos, no hay”, manifestó Cavatorta a Cadena 3 Rosario.

“Faltan baños públicos en la segunda o tercera ciudad del país. Y si no se vigilan y controlan hay problemas de vandalismo. Proponemos volver al cuidador del baño hasta las 20, con tecnología preventiva. Antivandálicos, con detección de movimiento y rondas de cuidado nocturnas”, detalló.

Y afirmó: “Los que cobran planes quieren laburar, quieren darles el ejemplo a sus hijos. La contraprestación laboral suma, o cooperativas. También se pueden redireccionar empleados municipales. Tomo la experiencia de lo que funciona bien para llevarlo a otros lugares”.