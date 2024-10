A punta de pistola asaltaron un domicilio donde funcionaría una casa de divisas, y se habrían llevado varios millones

El personal de la Comisaría Tercera y de la División Investigaciones se encuentra trabajando para esclarecer un violento asalto que ocurrió alrededor de las 20.40 horas de este martes, en calle San Juan y Antonio de Luque de Concordia.

De acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales, dos personas tras descender de un remis, tocaron el timbre de un domicilio que funcionaría como casa de cambio de divisas, abrieron el portón e ingresaron a la finca.

Una vez dentro, apuntaron con un arma de fuego a los moradores, es decir, un joven de 26 años y a su madre, a quienes les exigían que les entreguen todo el dinero que tenían en la vivienda.

De la finca sustrajeron más de diez millones de pesos y alrededor de dos mil dólares, además se llevaron las filmaciones de la vivienda que tomaron el momento el momento del atraco, para posteriormente subirse al remis que lo estaba esperando y darse a la fuga.

Los investigadores resaltaron a Concordia Policiales, que tras la fuga de los asaltantes, las víctimas no se comunicaron con la policía para notificar lo sucedido.

Sobre el hecho en cuestión, la segunda jefa de la comisaría Tercera – subcomisario María Alejandra Dal Molin – comentó a Concordia Policiales que “alrededor de las 22 horas, tomamos conocimiento de un robo calificado en un domicilio, concurrimos al lugar y entrevistándonos con las víctimas, nos comentaron que alrededor de las 20.30 aproximadamente, dos personas ingresaron al lugar, donde es una casa de cambio de divisas informal”.

Sobre cómo habría ocurrido el asalto, la funcionaria policial detalló que “durante la mañana una persona desde un número telefónico de características de Buenos Aires los contactó para hacer cambio de divisas, y que estaban apurados, diciéndole además que estaba de guardia y que necesitaban ir a las 16.30 horas aproximadamente”. Ante esa situación, desde la casa de cambio “les manifestaron que no, que no estarían, que de poder hacerlo sería después de las 17, pero desde el número telefónico no les respondieron”.

Posteriormente, “ otro número lo volvió a contactar ( a la casa de cambio) para realizar una transacción que se concretó a las 20 horas”, mientras que “a las 20.30 aproximadamente se acercaron al domicilio dos masculinos, uno de ellos vestido de ambo de enfermero, tocan el timbre, el muchacho de la casa abrió el portón del garaje y cuando se dirigían hacia la puerta de ingreso a la finca, extraen del morral que tenían un arma de fuego, y apuntando al morador ingresan al domicilio”. Una vez dentro, “le solicitan el dinero que tenían y se llevan alrededor de 10 millones de pesos y 2000 dólares.

Dal Molin mencionó que “en la finca también se encontraba descansando la mamá del que realiza las transacciones, a la señora la levantan del dormitorio y la asientan junto con el muchacho en el living mientras los apuntaban constantemente y les pedían más dinero”. Posteriormente, “los encierran en una habitación y le dicen que cuenten hasta 5 y que no avisen a la policía porque si no iban a volver a la casa”, para luego “llevarse alrededor de 10 millones de pesos, 2000 dólares y la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad”.

Consultada en que se movilizaban los asaltantes indicó que “por el relevamiento de las cámaras de la zona, se los vio llegar en un remis, quien los esperó y luego se fueron en la misma movilidad”. Subrayando que “la secuencia dura alrededor de cinco minutos”.

Por último, dijo la subcomisario María Alejandra Dal Molin dijo que “era la primera vez que estas personas hacían negocios en la casa de cambios y el número del que se comunicaron también era la primera vez que lo habían contactado, que es de característica de Buenos Aires”.