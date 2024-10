Tremenda pelea entre una ex nuera y su ex suegra: hubo denuncias recíprocas

Un grupo de mujeres protagonizaron un violento disturbio en la vía pública, más precisamente en el centro de Viale, al sumarse a favor y en contra de quienes hasta hace un tiempo mantenían un vínculo de nuera y suegra. Paradójicamente, los episodios de violencia que vivenciaron se produjeron en plena tarde este sábado 26 de octubre, fecha en que el calendario de efemérides celebraba el "Día de la Suegra".

Por qué llegan hasta Comisaría Viale

El Segundo Jefe de la dependencia, Hernán Martínez, precisó a FM Estación Plus Crespo que "en primera instancia, se hizo presente una joven de 19 años de edad, radicada en Paraná, quien manifestó que alrededor de las 18:00 de este mismo sábado, había llegado a la casa de su ex suegra, quien se domicilia en esta ciudad de Viale. Según relató, en esas circunstancias apareció el hijo de la señora -su ex pareja-, y comenzó a agredirla verbalmente, para luego golpearla con un ladrillo en la cara, en medio de empujones y forcejeos. Relató que al alejarse, fue amenazada con una 'faca'".

El funcionario precisó que "la mujer no quiso ser revisada por el médico policial y argumentó que la problemática es de vieja data".

"Minutos más tarde, llega hasta nuestra Oficina de Sumarios, una señora de 49 años de edad, radicada en Viale, quien sería la ex suegra de la denunciante anterior", confirmó el subjefe de esa localidad y detalló: "Formuló también un instrumento judicial, dando cuenta que siendo aproximadamente las 18:00, mientras su hijo transitaba por la calle donde residen, la ex nuera -de 19 años-, junto a otros dos ciudadanos, lo agredieron verbalmente. La ex suegra sostuvo que la paranaense golpeó a su hijo, aunque no llegó a ocasionarle lesiones".

Batalla cuerpo a cuerpo frente a la dependencia

Ambas mujeres se denunciaron en forma recíproca, pero lejos de aguardar alguna medida judicial, pretendieron también saldar sus diferencias a través de la violencia física. Comisaría Viale se emplaza frente a una plaza-parque, de nutrida concurrencia, espacio público por el que continuaron merodeando las protagonistas en ocasión de radicar las respectivas denuncias. El cruce fue inevitable: "A raíz de los gritos, salió a la vereda prontamente el personal policial, advirtiendo que más mujeres cruzaban desde la plaza. Se las apartó y la pelea fue disuadida antes que lleguen a lesionarse", apuntó Martínez.