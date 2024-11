Estudiantes crespenses se reunieron en un nuevo encuentro de teatro

Estación Plus Crespo

En esta edición 2024 participaron estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario", el Instituto Comercial Crespo, la Escuela técnica Nº35 "Don José de San Martín", la Escuela Secundaria Nº74 "Walter Heinze", el Instituto Sagrado Corazón y como invitados especiales los alumnos de la Escuela Primaria Nina Nº203 "Guaraní" (única primaria con taller de teatro en la ciudad actualmente).

El evento se realizó en el turno mañana este año, comenzó a las 8hs con la apertura a cargo de los organizadores: los profesores de teatro César Román Escudero, Nancy Soto, Agustina Nanio, Nahuel Espinosa y autoridades de la institución anfitriona.

Bajo el lema "Los jóvenes se expresan" comenzó la jornada con presentaciones de los alumnos de los 1ros A, B y C del ICC que presentaron historias variadas, por su parte 1º B y C de la Escuela Nº 60 presentaron adaptaciones de cuentos y poemas, mientras que los 3ros A, B, C y D de la escuela técnica Nº35 presentaron obras con temáticas futuristas y musicales.

El rector Prof. Eduardo Osuna y la vicerrectora Prof. Fabiana Becker, de la escuela anfitriona dieron la bienvenida a los visitantes y destacaron la continuidad de este encuentro, anunciando además que el evento ha sido declarado de interés institucional por el Concejo Directivo de la Facultad de ciencias de la vida y la salud de la Universidad autónoma de Entre Ríos, bajo resolución Nº 323/24.

La presentación de las obras se extendió hasta el mediodía y participaron una gran cantidad de chicos y chicas en esta jornada que tenía

Sobre la historia del evento

El proyecto fue impulsado en 2016 por el prof. César Román Escudero y continúa por séptimo año consecutivo (solamente fue suspendido en pandemia) reuniendo las cátedras de ciclo básico y superior de teatro y expresión corporal de la Escuela Secundaria Nº 60 "Bicentenario", el Instituto Comercial Crespo, la Escuela técnica Nº35 "Don José de San Martín", la Escuela Secundaria Nº74 "Walter Heinze" con el acompañamiento y coordinación de la Compañía de teatro independiente "del pueblo" de nuestra ciudad.

El formato de este evento tiene como objetivo generar un espacio de intercambio de creación dramática, visibilizar el trabajo constante de los alumnos en materias artísticas, crear redes que permitan la construcción colectiva, propiciar los vínculos entre alumnos de diferentes escuelas priorizando los valores y abordando problemáticas que permitan mostrar su visión través de las artes escénicas.