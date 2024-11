Qué prohibiciones rigen para el partido Litoral María Grande Vs. Cultural de Crespo

La policía anticipó a los hinchas qué está permitido y qué no, a la hora de ingresar a la cancha. Habrá un riguroso control policial preventivo.

Estación Plus Crespo

"Este domingo 10, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña estará desarrollando su fecha 4tos de Final - Vuelta, oportunidad en la que el calendario enfrenta al Club Litoral María Grande y la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo. Lo harán en sus categorías Sub-20 y 1ra. División. Dada la instancia, se han establecido algunas medidas de seguridad, que los simpatizantes deben tener en cuenta al momento de concurrir al partido", anunció a FM Estación Plus Crespo el Segundo Jefe de Comisaría María Grande, Juan Aruga.

"La apertura de los ingresos será a las 14:00, vendiéndose entradas en ambas boleterías: la hinchada local por el acceso de Libertad y Sarmiento, mientras que a los visitantes se les cobrará el ticket por Facundo Quiroga", especificó el funcionario.

Permisos

Aruga enumeró que está permitido ingresar:

- Elementos de percusión y viento, sin limites.

- Bolsas tipo globos.

- Banderas (con medidas de 1 x 3 mts). No tirante de telas, los cuales suelen ubicarlos a lo largo de las tribunas.

- Sillones y equipos de mates. No así botellas, termolar (cualquiera sea el material), ni tampoco se puede ingresar con hielo.

Prohibiciones

- No se pueden ingresar vehículos de ningún tipo (pick up, autos, motovehiculo ni bicicletas, etc.),

- Banderas de grandes dimensiones, para-avalanchas, pirotecnia, papel picado, rollos de papel, gazebos, paraguas y/o sombrilla, elementos que produzcan sonido mediante algún mecanismo de aire y/o gas (bocina de gas) y todo elemento que se considere inapropiado para el evento.

- Camisetas de fútbol que no pertenezcan a los equipos del encuentro.