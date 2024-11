Llega un cómico espectáculo para cerrar el fin de semana en Crespo

Estación Plus Crespo

Jessica Exner trae a la escena local, el espectáculo "Boom-Show", que brindará este domingo 24 de noviembre, a las 20:30, en la renovada sala polifuncional del municipio, sobre calle 25 de Mayo.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Jessica adelantó: "Es un show en el que vamos a tener personajes, risas, comedia de principio a fin. Incluso juegos con el público y sorteos al finalizar. Me van a estar acompañando dos artistas de nivel, como Maximiliano Cejas -popularmente conocido como El Moncho-, y Cristian Giménez -quien ha popularizado a Virginia Glam-, artista transformista de la ciudad de Paraná. Vamos a estar cada uno como artista. Van a ver fonomímica, que no es lo mismo que un monólogo hablado sino que se interpreta algo escénicamente con una canción de fondo. Hay monólogos súper divertidos, mucha música, e importante vestuario que lo hace muy atractivo visualmente".

"Es un estreno. Lo vengo manejando hace un año y ahora que tenemos el espacio físico en la ciudad para este tipo de espectáculos, lo vamos a llevar adelante a full", dijo entusiasmada y agregó: "Cada vez que estuve presentando algo estaba sola y era mucho movimiento veloz en los cambios, entonces ahora la propuesta es tener a dos compañeros, súper artistas, también en el escenario", dio cuenta.

Tiene una duración prevista de una hora y media a dos horas, dependiendo la interacción del público. Acerca de las entradas, Jessica indicó que "están en venta las anticipadas a $3.000, posibles de comprar hasta la misma tarde del domingo, porque alrededor de las 15:00 estaré en la sala teatral. Y sino en puerta, tendrán un costo de $5.000. Aquellos interesados en adquirirlas, pueden contactarme a través de las redes sociales (Jessica Exner) o al 343-4583246".

Por su parte, Maximilano sostuvo que "hay mucha expectativa por este show. Siempre he hecho el personaje de 'El Moncho', que es un gaucho inocentón y que ahora se va a encontrar con todo el glamour de estas dos artistas, algo totalmente opuesto a lo que él está acostumbrado. Hay dos personajes también, con una misma premisa, que es hacer reír al público", destacó.