Sabotaje en La Plata: Mariano Werner perdió su chance de coronarse en el TC. ¿Que dijo tras ser perjudicado?

El incidente se produjo cuando el piloto del Fadel Werner Competición salió de boxes para acomodarse en la grilla. Cuando transitaba por la pista, según se pudo observar en las imágenes que publicó ACTC Media TV de la cámara on board de su propio auto, entre 2 y 3 personas arrojaron papeles de manera intencional con el propósito de tapar el ingreso del aire por el conducto de la toma dinámica.

Inmediatamente, Werner se comunicó por radio con el equipo reportando que el motor del Mustang había comenzado a fallar. Y cuando llegó a la grilla, se puedo ver que había papeles en las tomas, pero por reglamento no se puede tocar el auto, por lo que los mecánicos no pudieron limpiarlo. Ante esta situación, una vez que se inició la vuelta previa debió ingresar a boxes y ahí vieron que la toma estaba llena de papeles.

Así estaba la trompa del Mustang de Mariano Werner antes de largar la Final. (SoloTC/G. Giorgi)

“(Los papeles) Quedaron en el medio del filtro y los carburadores.Eran papeles que tiró el público. Creo firmemente que lo hicieron a propósito. Te da mucha bronca cuando una definición de campeonato termina así”, dijo visiblemente enojado Rody Agut, motorista de Werner. El tricampeón de la “máxima” salió a pista cuando se lanzó la carrera quedando a más de medio circuito de distancia del pelotón.

A lo largo de las 25 vueltas fue remontando lugares-sufrió un trompo en el medio- aunque finalmente pudo arribar 22º. Posición que obviamente no le alcanzó para pelearle mano a mano a Santero que con el 2º puesto final se convirtió en el nuevo campeón del TC.

Así trabajó el equipo de Werner durante la carrera para limpiar la toma dinámica del Mustang. (SoloTC/G. Giorgi)

“Si fue sin querer, lo perdono. Si no, siempre hay una justicia divina. A las carreras hay que definirlas en la pista. Me quedo con lo mejor del año, las victorias y la mejora que experimentamos en el sprint final. Pero reitero que me hubiese gustado perder en pista por rendimiento y no de esta forma. Hubo una mano que no tendría que haber existido”, declaró Werner una vez finalizada la carrera.

Este incidente empañó una definición que se tendría que haber resuelto en la pista entre Werner y Santero, que fueron los grandes protagonistas a lo largo de esta temporada, y que finalmente se vio manchada por el accionar de pseudos hinchas que no tendrían que haber estado en ese sector de la pista. Un suceso que debe ser investigado por la ACTC para que jamás vuelva a repetirse. El TC merecía otro final, publicó Solo TC.