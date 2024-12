Una mujer vivió una pesadilla en su casa: “Dame la plata porque te mato”

Una vecina de Gualeguaychú denunció que el pasado miércoles, alrededor de las 19, fue víctima de un violento ataque por parte de dos hombres que ingresaron a su casa con la excusa de comprarle una mesa de televisor que ella vendía.

Cuando abrió la puerta, dos delincuentes ingresaron, la golpearon e intentaron atarla con precintos, sin embargo no pudieron hacerlo debido al estado de nervios de la mujer.

La víctima comentó que un tercer hombre aguardaba como “campana” en un auto y asegura que los vecinos señalaron haberlos visto bajar. El conductor permaneció en el lugar hasta su regreso.

En diálogo con Radio Máxima, Zulma Barzoza destacó la labor de la Policía por la inmediata respuesta, y pide a la Justicia la detención de todos los implicados en el grave hecho que le tocó vivir junto a su hija, quien también se encontraba en el domicilio en el momento de la agresión. Está todo filmado, el auto y los celulares están secuestrados, pero no hay detenidos.

“Sabían que yo había vendido un fondo de comercio, querían la plata, yo tenía una santería que había vendido, pero no tenía plata en casa”, relató la mujer, sobre lo que podría haber motivado a los sujetos a ingresar a su casa.

“Me revisaron todo, hasta el ventilador del techo… y yo no tenía nada”, dijo. A Zulma le taparon la boca para que no gritara y la golpearon en distintas partes del cuerpo. Trató de defenderse pero la llevaron a la habitación de su hija, donde intentaron sujetarla con precintos. “Un hombre alto me tapa la boca, dame la plata porque te mato”, recordó.

La hija, en ese momento se estaba bañando, y al escuchar los gritos y el forcejeo, volvió a encerrarse dentro del baño y desde ahí comenzó a gritar para pedir ayuda, desde el ventiluz.

“Gracias a Dios que mi hija se encerró en el baño y comenzó a gritar. No la pudieron sacar, si no hubiera sido por mi hija no se qué hubiera pasado conmigo”, expresó.

Ante la situación los delincuentes forzaron la puerta, pero no pudieron abrirla y decidieron escapar, no sin antes arrancar las cámaras de seguridad de la casa.

“Uno vino por calle Sáenz Peña y otro por República Oriental. El que hacía de campana estaba en Clavarino y Franco. Piensan que esa persona era de Gualeguaychú, los vecinos lo vieron. Los que entraron a mi casa bajaron corriendo y él los esperó. No es mi familiar, yo no conozco a esas personas ¿Por qué no están presos? Nosotras no podemos salir ni a la puerta porque tenemos miedo”, cuestionó la mujer, y agregó que los hombres “estaban armados. En mi casa quedaron tres balas, sufrí golpes muy fuertes, uno me golpeaba y el otro hacía como de asistente. Tengo golpes por todo el cuerpo, la policía tomó fotos”, describió Zulma.

La hija, aunque no sufrió secuelas físicas, se encuentra recibiendo asistencia psicológica, publicó Radio Máxima.