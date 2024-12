Murió la actríz María Socas, partícipe de destacadas ficciones argentinas

Este martes por la noche, a los 65 años murió la actriz María Socas. La noticia fue confirmada en su cuenta oficial de X, la red social antes conocida como Twitter, por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. “Expresamos nuestra profunda tristeza por el fallecimiento de la actriz y afiliada María Socas, que ha dejado una imborrable huella en el cine, el teatro y la televisión argentina. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”, indicó la institución. La noticia conmovió a personalidades del mundo del espectáculo y la cultura, pero también al público que la vio brillar.

La talentosa actriz luchaba contra el cáncer desde hace un tiempo y se encontraba internada en la clínica Fleming desde hace diez días, consignó La Nación.

Una vez que se dio a conocer la noticia de su partida, muchos de los actores y directores que compartieron pantalla y escenarios con ella se volcaron a sus redes sociales para despedirla. Uno de ellos fue José María Muscari. “Chau, amiga querida. María Socas, hermosa persona. Actriz sublime de pensamientos elevados. Me queda cada noche, cada cena, cada ensayo, cada función y cada momento juntos. Te deseo la paz eterna, la misma que tenías en este plano. Te voy a querer siempre, reina mental”, escribió el director, junto a dos fotografías que los muestran juntos y abrazados.

Socas nació el 12 de agosto de 1959. Se crio en Martínez, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la casa de sus abuelos. “Fui la primera nieta, y crecer ahí fue como estar en el paraíso”, recordó en una entrevista. “Mis abuelos habían comprado un televisor solo para ver a Tato Bores los domingos. Entonces, toda la familia entera se reunía frente al televisor para ver a Tato Bores. Yo era muy chiquita y no entendía mucho, pero me parecía genial porque él era genial”, decía sobre unos de sus primeros recuerdos ligados a la actuación.

Se formó con reconocidos maestros como Augusto Fernandes y Carlos Gandolfo. En televisión llevó adelante una nutrida actividad: participó de telenovelas, unitarios, programas infantiles y comedias. Además, fue una de las musas jóvenes de Doria, que la eligió para protagonizar varios capítulos de su recordado ciclo Atreverse.

“De alguna manera, vivo todo como si fuera tiempo libre”, explicaba Socas a este medio, en 2017. De la misma manera que supo aprovechar cada oportunidad que le brindó su trabajo para lucirse, abrazaba con alegría las cosas sencillas de la vida. “Me copo con cualquier cosa, hasta me hago amigos en la cola del banco para conversar”, confesaba entre risas. Y agregaba: “En mi casa, siempre estoy haciendo alguna cosa. Puedo estar haciendo taichí, estudiando chino, pintando, ordenando. Nunca planifico mis días, pero cuando llega la noche me doy cuenta de que hice de todo. Porque me gusta, no porque lo planifico así”.

En esa misma entrevista, se refería a dos de los amores de su vida, sus hijos Sasha y Wanda, fruto de su relación con el músico Rubén Brenner. “Ellos son el mejor regalo que me dio la vida. Sasha es investigador, más aún que yo. Y Wanda es parecida a mí en lo que es conversar mucho con sus amigos y amigas”, contaba.