Polémica con Villarruel: podría ser declarada nula la sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider

Después de la expulsión del peronista disidente Edgardo Kueider del Senado, en despachos de la Cámara alta y de la Casa Rosada comenzaron a surgir dudas sobre una eventual impugnación de la sesión realizada este jueves para remover al entrerriano, detenido desde la semana pasada en Paraguay tras encontrarle, en un paso fronterizo, más de USD 200.000 dólares sin declarar.

El motivo de la incertidumbre es el traspaso del ejercicio del poder central de Javier Milei a Victoria Villarruel, quien presidió el encuentro en el recinto hasta el final del mismo, cuando el jefe de Estado ya se encontraba rumbo a Italia. Una polémica que promete escalar en los próximos días.

Al revisar el desarrollo de los eventos de este jueves, en medio de la delicada situación de Kueider, primero aparece la conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien al mediodía de este jueves informó que el primer mandatario partía al continente partía a Europa para reencontrarse, una vez más, con Giorgia Meloni. Además, fuentes de la escribanía general de Gobierno confirmaron que la vicepresidenta y titular del Senado estaba en conocimiento del viaje, tanto de la fecha de partida, como la de su regreso.

Esa versión no coincide con la de la Cámara alta, que rechazó eso y aseguró que no habían sido notificados y que el escribano se presentó recién a las 19 en el Senado para la firma en cuestión. Es decir que, entre que Milei partió del país y el traspaso, quedó un bache de varias horas. De ahí la posibilidad para que no sólo Kueider o su abogado, sino que cualquier persona pueda impugnar lo ocurrido este jueves en el Palacio Legislativo. Pero hay algo aún más grave: al legislador removido no le permitieron exponer sus argumentos en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Una de las personas que más conoce el reglamento en la Cámara alta es el experimentado ex legislador Eduardo Menem, quien expresó a Infobae que “cualquier senador, incluso el expulsado (Kueider), puede pedir la nulidad de la sesión”, en caso de que se confirme que efectivamente Villarruel estuvo al frente de la sesión en momentos en que Milei no estaba en el país. “Fue una sesión irregular y puede ser impugnada”, resaltó.

Sobre la decisión del Senado, que aprobó la expulsión del senador entrerriano por amplia mayoría, consideró que “debe ser respetada” pero que, según su mirada, Kueider debió haber sido “escuchado” y tener su “derecho a la defensa”. “Hay que respetar siempre lo establecido en materia penal y disciplinaria. El derecho a la defensa no puede ser olvidado”, insistió.

De hecho, Menem recordó el caso del cordobés Eduardo Angeloz, quien fue suspendido por el Senado en 1996 por una causa que lo investigaba por supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia lo absolvió y, en su caso, la Cámara alta pudo reincorporarse en su banca dos años después. Se trata de un caso, según el dirigente peronista, donde se respetaron los tiempos judiciales y el derecho a la defensa.

Hasta minutos antes de la definición en el recinto, oficialismo y la oposición dialoguista analizaron la posibilidad de una suspensión a Kueider y el desafuero que solicitó por la mañana la jueza Sandra Arroyo Salgado. Después de más de una hora de cuarto intermedio y un escenario repleto de tensión y reproches, La Libertad Avanza viró hacia la expulsión del peronista disidente. En tanto, el Pro y la UCR votaron divididos.

Si no avanza ninguna impugnación sobre la sesión de este jueves, el reemplazo de Kueider será la actual legisladora provincial y referente camporista Stefanía Cora. Con ella, el Frente de Todos pasará de 33 a 34 integrantes, a tres del quorum y mayoría propia.