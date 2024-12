Alto "Sí, quiero": entrerriano le pidió matrimonio a su novia en pleno vuelo -VIDEO

No sólo en las novelas los pedidos de matrimonio se hacen en contextos inesperados. Sorpresa, emotividad y una confluencia de sensaciones fueron una realidad, en la historia de amor del crespense Nicolás Spahn y la taboseña Xiomara Heinze.

Días pasados regresaron de participar en la desafiante carrera "El Cruce Saucony", en San Martín de los Andes. Habían viajado junto a un grupo de amigos, para llevar adelante la emblemática aventura competitiva de montaña Cruce Saucony, que reúne a miles de atletas de todo el mundo. Sin embargo, la vuelta se convirtió en inolvidable para la joven pareja.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Nicolás relató: "Fuimos a la carrera, que consistía en tres etapas, pero para mí eran cuatro. Ya lo tenía planificado y esa última era a la que más le tenía miedo, la más dura sería subirme al avión y que saliera bien todo lo que había ideado. La verdad, a hoy puedo decir que salió re bien, súper lindo. A ella le gustan mucho los aviones y cuando definimos hacer la carrera en el sur, me dí cuenta que podía ser un lindo detalle para ella, que se lo pidiera ahí, durante el vuelo. Obviamente que no se lo esperaba, ninguno de mis amigos -viajamos diez- lo sabían, tampoco mi familia, fue sorpresa para todos".

Cada detalle suma y cuenta al momento de protagonizar un momento tan significativo y Nicolás fue consciente de ello. Con las complicidades necesarias, logró un momento súper especial, contagiando la emoción a todos quienes se convirtieron en testigos: "Hace varios meses lo pensé y comencé con la logística de conseguir el anillo en el tour de la patagonia, para que ella no se entere ni lo vaya a encontrar antes de tiempo. Tenía dudas de si me iban a dejar hacerlo arriba del avión, así que cuando emprendimos la vuelta de Bariloche, dejé que pasen todos, y me quedé hablando con las azafatas y el piloto. Les conté que quería hacerle la propuesta de casamiento a mi novia durante el vuelo, y enseguida ellos se prendieron en la sorpresa, no sólo me autorizaron sino que pusieron su colaboración, fue toda una complicidad. Íbamos ya una hora de vuelo, cuando pasó una azafata y me señaló que ya estaba todo listo. Le dije a 'Xio' que iba a levantarme a pedir permiso para hablar por el micrófono (audio para todo el avión), para poder saludar y felicitar al grupo que llevamos adelante la hazaña deportiva. Le dije 'prestá atención si voy adelante, para filmarlo, porque se lo merecen'. Lo mismo le transmití a uno de los chicos del grupo, de manera que todos pensaron que mis palabras tendrían esa finalidad. Las azafatas me dieron el megáfono -que es como un teléfono-, me indicaron cómo se usaba, y empezaron a filmar. Estaban todos pendientes, creo que iban unas 200 personas en el avión. Y después de decir que veníamos de esa competencia, le dije 'ya que estamos acá, a 10.000 pies de altura, cerquita del cielo y cerquita de Dios, quiero hacerte una pregunta muy importante: ¿querés casarte conmigo?''.

"Ella quedó sorprendida, como que no entendía, pero me vió acercarme con el anillo y su respuesta fue automática", contó felíz.

Aunque en esos instantes el contexto se borra y en el plano de la vivencia sólo quedan uno y otro, las imágenes revelan que la alegría fue compartida por todos: "Estaban todos chochos, aplaudían, nos gritaban, sacaban fotos. Incluso cuando íbamos bajando, matrimonios más grandes nos decían 'felicitaciones', 'nosotros estamos hace 20 años casados, hace 30 años', 'les deseamos lo mejor'. La verdad que fue maravilloso", recordó.

"No dimensioné que sería así, tan masivo. Me centré en que le gustan los vuelos", afirmó Nicolás.

Con la mirada hacia el futuro, el joven enamorado anticipó: "Ahora estamos viendo disponibilidad de salones de fiesta y demás. La idea es casarnos en mayo, pero bueno, vamos a ver si llegamos con todos los preparativos. Xiomara es de Tabossi, yo de Crespo, y ya estamos viviendo juntos en Crespo; pero creemos en el matrimonio y queremos dar este paso. Seguirá todo igual, pero un poquito más formal. Nos gusta la idea", sostuvo, con profundo compromiso.