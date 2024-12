La ACTC modificó el reglamento para casos de sabotaje como el de Werner

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC modificó el reglamento en función del sabotaje que sufrió Mariano Werner por parte de unos espectadores previo a la Final del GP Coronación de Turismo Carretera en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. El cambio en el procedimiento de largada es específico para una situación como se vivió ese domingo en la “máxima” y se condice con lo que pidió gran parte del mundo TC.

El anexo al artículo 24 de reglamento estipula que “ante situaciones de tentativas intencionales de sabotajes, en el trayecto de salida por calle de boxes hacia la pista, en la grilla de largada o en cualquier lugar demostrable, que puedan provocar inconvenientes en algún auto de competición con el propósito de perjudicar a algún piloto, la CAF otorga a los comisarios deportivos la potestad de convocar de inmediato y antes de iniciar la competencia, al técnico de la categoría a los efectos de verificar los inconvenientes ocasionados, y permitir proceder usando el criterio correspondiente a la solución del problema causado”.

Hasta este cambio, el reglamento estipulaba que en la grilla de largada los autos no pueden recibir asistencia y que cualquier reparación debe realizarse en boxes. Puntualmente, decía esto: “No será autorizado ningún tipo de servicio en la grilla de largada. (…) Al circular en la vuelta de reconocimiento y observar o comprobar alguna falla mecánica deberá dirigirse a boxes, reparar y luego largará desde allí. (…) Durante el cartel de 5, se deberá desalojar la zona de la grilla, permitiendo solamente 1 persona del equipo por auto, a los efectos de sacar y colocar la toma dinámica (NdeR: algo que ya no deberá figurar en el próximo reglamento, ya que no es válido para los autos de nueva generación).

El sabotaje contra Werner, quien definía el título de campeón mano a mano con Julián Santero, deberá marcar un antes y un después, como dijo el piloto entrerriano. Mariano perdió toda chance de retener la corona producto que un grupo de espectadores, que habían invadido la pista, tiraron papeles en la toma de aire del Ford Mustang del tricampeón cuando salía a disputar la Final. El auto llegó con fallas a la grilla de largada y con visibles papeles en el radiador y en la toma. Debido a que el reglamento impedía recibir asistencia, debió ingresar a boxes y así le quedó el camino libre a Santero para alzarse con la Copa de Oro.

“Si bien el reglamento es estricto y dice que no se pueden tocar los autos, acá hay cuestiones de tercero que no las podemos manejar y es por eso que cuando me bajé del auto dije que me cortaron los brazos porque no pude hacer nada”, reconoció Werner. “En caso de que haya un imprevisto como ocurrió ahora, sería válido que se pida autorización de oficial deportivo, que haga un control y autorice a limpiar el auto. Creo que lo más justo hubiese sido eso: que Mariano pueda limpiar su toma de aire y correr la Final con normalidad. Me parece que todos íbamos a estar de acuerdo si eso pasaba, pero el reglamento es claro y probablemente sea una de las cosas que hay que revisar”, le dijo Canapino a SoloTC, días después del suceso.

Ahora, evitar la invasión de público en el TC

Varios pilotos, como Mauricio Lambiris y Canapino, entre otros remarcaron que lo primero que hay que hacer para que no ocurra otro hecho de sabotaje como este, es evitar que haya espectadores dentro de la pista. Algo que ocurre en ciertos circuitos como parte del folclore que rodea a la popular categoría.

“Sin dudas que la mejor opción es que no se invada la pista y no haya gente en la calle de boxes. Pero hay que entender que a veces no es fácil manejar grandes masas de gente”, afirmó Agustín ante SoloTC, poniendo énfasis en este ítem en el que se debería trabajar para evitar inconvenientes, más allá que estas libertades a su vez son riesgosas para las personas que se acercan a los autos o caminan por boxes.

En cuanto al sabotaje que sufrió Werner, las 3 personas que arrojaron los papeles contra su auto rápidamente fueron identificadas a través de fotos y videos que ya fueron entregados al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

