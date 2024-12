Banca Ciudadana: Giuliano instó a municipales a impedir que los terrenos del Ejército sean adquiridos por privados

El ex concejal Víctor Giuliano hizo un repaso de las gestiones realizadas para abrir una Universidad. "Todos nos imaginamos quién es la única persona que puede adquirir legalmente eso. Pero si no somos capaces de defender lo que nos corresponde, no vamos a poder dormir, porque nos va a faltar la tranquilidad de la conciencia", afirmó en su énfasis por sostener que el dominio sea del municipio.

En la última sesión desarrollada por el Honorable Concejo Deliberante, tuvo lugar el uso de la Banca Ciudadana, requerida por el ex concejal del Frente Entrerriano Federal, Víctor Giuliano. La exposición se centró en dar cuenta de gestiones -algunas más conocidas y otras no tanto-, que desde hace muchos años se vienen realizando para que los terrenos del Destacamento de Vigilancia Crespo, pasen a titularidad de la Municipalidad.

Conforme presenció FM Estación Plus Crespo, Giuliano aclaró protagonizar manifestaciones que corresponden a un grupo de ciudadanos comprometidos con la temática, y en tal sentido, dijo al Cuerpo Deliberativo: "Venimos a defender la tenencia -que nos corresponde- de las 28 hectáreas del Ejército. Hago referencia a esto, que no es solamente por las 3 ó 4 hectáreas que están ocupando los clubes, sino por las otras 25 ó 26 también, por todo".

Recordó que "cuando fui concejal, gobernaba el peronismo en Crespo, en la Provincia y en la Nación. El intendente por allá actual, (Ariel) Robles, hizo a nivel municipio un Plan Maestro. Algunos recordarán, se contrató a una consultora muy famosa, muy afamada, que es la consultora CEPA. Se pudo asegurar que la oposición, todos participaran activamente, porque la consultora era de renombre. Se terminó el Plan Maestro, se le pagó a la consultora 400.000 -no sé si en dólares o en pesos-, pero era una cifra abultada, por decirlo así. A los 40 ó 50 días de haberle pagado a la consultora, en una oficina de Buenos Aires -mi gobierno, a quien nosotros respondíamos-, entre gallos y medianoche, pensaban traer una cárcel. Nos enteramos por un rumor de los radicales, gracias a Dios. Felizmente teníamos llegada con los Rossi, que estaban en el Ministerio de Defensa. Fueron 24 horas de mucha tensión y 72 horas de incertidumbre y de pánico. Yo no hablé en ese momento, porque me dijeron que no hable, que el tema se había solucionado. No le podemos echar la culpa al Intendente Robles, que se enteró por los diarios que iban a instalar una cárcel. Ni por los diarios. Estaban haciendo la logística para traer los presos. Yo me quedé callado. En el 2017, ya gobernando (Darío) Schneider, surge el rumor de vuelta de que iban a instalar una cárcel en Crespo. Y si tienen memoria, había algunos senadores de ambos partidos provinciales, que estaban de acuerdo con que la instalaran en Crespo. No recuerdo el nombre de esos legisladores. Elina Ruda, por privado me dice 'Víctor, en esta tenemos que hacer causa común'. Y lo único que podía hacer era aceptar una nota en Paralelo 32, donde expliqué lo que había pasado dos años atrás. Gana otra gestión Schneider después, hizo gestiones y todo lo que hicieron quienes estuvieron al frente de la comunidad, fue sumando para solucionar los problemas. Gana Cerutti, recorre las instalaciones del predio; y a los días nos enteramos que hay un DNU del presidente Milei, poniendo en subasta, poniendo a la venta. Se enteró como nosotros. No le vamos a echar la culpa ni a Robles, ni a Schneider, ni a Cerutti, por haberse enterado por los medios lo que ocurría".

El ex edil de la ciudad referenció varios viajes a Buenos Aires que hizo junto al Dr. Daniel Sione, Dr. Alejandro Canavesio, y el ex concejal Humberto Giménez; bregando por el traspaso definitivamente de las 28 hectáreas. "Nos dijeron que había que tener un motivo loable, que el Plan Maestro estaba genial, pero era a largo plazo, larguísimo plazo. Sí teníamos un motivo loable, viable y sustentable: una universidad. ¿Qué mejor que una universidad pública y gratuita?. Empezamos a gestionar con la UADER, después hicimos un giro y fuimos por UNDEF (Universidad Nacional de la Defensa). Empezamos a hacer unas gestiones hermosas, pero engorrosas. Nos pidieron de todo. Adhesiones, a las que se unieron casi todas las instituciones intermedias de Crespo, sectores como bomberos, clubes, Parque Industrial, Centro Comercial. Se declaró de Interés Municipal por el anterior Concejo, por unanimidad. Nos preguntaron si teníamos matrícula, y en el boca a boca, ya teníamos los alumnos. Íbamos a arrancar con una Tecnicatura de cuatro meses y nos ofrecieron una de dos años y medio. Nos pidieron una serie de computadoras. Tenemos los presupuestos con marca, los cálculos, los conectores, todo. El Jefe Mayor del Estado nos permite ir a hacer una inspección ocular, donde nos dieron planos, diagramamos dónde podían estar las computadoras, dónde los alumnos, listo para que sea presencial. Una universidad con 90 carreras, de pregrado, grado y posgrado, con la posibilidad de incorporar otras carreras. La cuestión era poner un pie ahí adentro, para que vieran que Crespo quería eso", explicó Giuliano.

Para ese entonces, llegó la pandemia del Coronavirus al país, se decretó la cuarentena y las reuniones y viajes quedaron en pausa.

"Volvimos a arrancar las gestiones por Zoom, nos juntamos con la Fundación LAR, que también adhiere y conseguimos todo lo que nos solicitaron. El Internet, ya teníamos gestionado quién iba a llevar ese servicio. Iba a ser un arancel mínimo -saldría más barato la universidad, que mandar a un chico a la secundaria de la escuela privada-. Teníamos entusiasmo. Vuelve Rossi como Jefe de Gabinete, mejor todavía. Teníamos todo, pero empezaron las encuestas -que tienen su peso- y cambiaron los aires", contó.

"Nos reunimos con el Ejército vía Zoom. Tenemos el borrador del Convenio, con las tres partes: la UNDEF, el Ejército y el Colegio de la Abogacía, que iba a ser el sustento, el soporte institucional", acotó el ex concejal, al mencionar la inclusión del dirigente local Fabián García a todo ese proyecto. Asimismo, reseñó que es a instancia no fue fácil: "El Ejército es un cuerpo orgánico, vertical, protocolar, no hay enrosque que valga. Hay que manejarse de otra manera y tiene coherencia. En ese contexto, todo iba sobre rieles y se arregló. Lamentablemente para nosotros, no recuperamos Crespo, perdimos la Provincia y perdimos en la Nación. ¿Qué queríamos hacer? ¿Tirar la toalla? No, no es así. Este objetivo es por un bien mayor".

Víctor Giuliano reclamó el hecho que a ese grupo de personas que ha desarrollado gestiones durante un largo tiempo, no se le concediera una audiencia en el Ejecutivo. En tal sentido, manifestó: "En abril de este 2024, decidimos ofrecerle al Dr. Cerutti la carpeta con todo este material. Le pedimos una audiencia el 10 de abril de este año. No sabemos los motivos por los cuales no nos aprendió y no nos dijo por qué no nos atendió. Cumplimos con un compromiso, sin egoísmos. No faltó alguien que nos diga 'muchachos, Cerutti se va a quedar con el mandado'. No nos importa. Si el día que se corte la cinta de esta Universidad nosotros tenemos que estar en un rinconcito aplaudiendo; chochos de la vida".

"Yo les puedo asegurar que acá va a haber presión, va a haber lobby", aseguró Giuliano durante su Banca Ciudadana y dirigiéndose a quienes componen el Concejo Deliberante, puntualizó su pedido: "Puede pasar a manos privadas, llámese quién se llame. Pero todos nos imaginamos quién es la única persona que puede adquirir legalmente eso. Pero si no somos capaces de defender lo que nos corresponde, no vamos a poder dormir, porque nos va a faltar la tranquilidad de la conciencia. Tenemos que hacer lo imposible para que esto no pase a manos privadas. Y es más, esperamos nueve meses y salimos a decirlo hoy, porque apareció el miedo del destino de los terrenos, sino seguimos esperando que Cerutti nos reciba. Sinceramente, me merece el mayor de los respetos, no sabemos por qué no nos recibió, y no queremos imaginarnos tampoco. Tendrá sus motivos. No sabemos qué es lo que lo movilizó o qué es lo que lo inmovilizó a que no nos atienda.-....- Cuando hablo de discursos escatológicos y crudo de Milei, sólo quiero decir esto: si los peronistas no hacemos nada, tenemos que dejar de militar. Tenemos que cambiar la marcha donde dice 'combatiendo al capital' y le tenemos que poner 'combatiendo al Estado'. Y si no, todos ustedes, los del MIV, los del PRO, los radicales, tenemos que juntarnos con la comisión de nomenclatura -que lo hemos hecho miles de veces para ponerle el nombre a las calles- y cambiárselas. Tenemos que sacarle el nombre de Honorable a este Cuerpo, tal cual reza el protocolo. Hasta deberíamos cambiarle el nombre a Crespo. Así como está San Agustín, San Benito, San Vicente -donde yo nací-, San Fernando del Valle de Catamarca; pongámosle San Fernando a Crespo. Y para que los investigadores -tipo Pocho Britos y otros-, no se tengan que romper la cabeza, pongámosle 'San Fernando primero'. Me despido, les agradezco y les pido disculpas por excederme. Pero esto me supera, nos supera. Me voy a despedir con dos pequeñas frases, de contemporáneos: Uno dijo 'Con la democracia se come, se cura y se educa'; y yo personalmente adhiero. A la Democracia representativa, participativa. Y otro dijo una frase que nos sirve a todos, para muchas circunstancias de la vida, sobre todo cuando estamos en una disyuntiva: 'Dios suele ayudar al hombre. Ahora, el hombre tiene que ayudar a Dios. La oportunidad suele pasar muy tenue, guay del que carezca de imaginación como para percibirla'", concluyó.