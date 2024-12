Prolifera la aparición de comadrejas y Brigadistas la devuelven a espacios no urbanizados

Esta semana, una residente de calle Carlos Darwin, de la capital entrerriana, se llevó la sorpresa de encontrarse con una comadreja, decidiendo darle intervención a la Brigada Abigeato Paraná.

Prontamente acudió una dotación del personal especializado, con los elementos idóneos para proceder a su captura y posterior puesta a resguardo.

Esta especie de marsupial, a la que también se acostumbra llamar “Zarigüeya”, posteriormente será liberada en la zona de montes, donde se encuentran las condiciones propicias para su desarrollo.

Viven en los huecos de los árboles y comen insectos, siendo inofensivas para los humanos.

Los especialistas aluden que es un animal muy territorial, que ni siquiera vive en pareja: se junta, se aparea y se separa. Al ser pariente del canguro, nace y se mete al marsupio. Viaja unos siete días colgando del pelo de la madre, alcanza su desarrollo y, después de esa semana, empieza a buscar su territorio.

"Muchas veces, su espacio elegido es el jardín o los árboles de algunas casas. Y aunque no acostumbra a ingresar a los hogares, puede hacerlo si está asustada o se encuentra en peligro", refirieron.

No son peligrosas y tratan de evitar el contacto con los humanos. Pero en muchas ocasiones, al intentar espantarlas, las mismas emiten un sonido tipo gruñido, que puede asustar a las personas.

Veterinarios de diferentes municipios del departamento, aconsejan hacer saber a la Municipalidad o las Brigadas de Abigeato, ya que no tiene fundamento querer matarlas.

"No son ratas gigantes como se cree, todo lo contrario, está demostrado que no son vectores de ningún tipo de enfermedad. Aunque son de sangre caliente, su temperatura no supera los 32 grados y no transmiten rabia. Comen insectos como cucarachas, arañas y alacranes en cantidad. También se alimentan de huevos de los nidos, todo les viene bien. Tienen una corta expectativa de vida, pero con una reproducción abundante”, destacó recientemente a este medio, la veterinaria municipal de Crespo.