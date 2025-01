Todos los televisores que se quedarán sin Netflix en febrero 2025

Estos modelos de TV no podrán contar con la aplicación más famosa de streaming, debido a que las actualizaciones del sistema generarán inconvenientes en su funcionamiento.

La falta de compatibilidad será el punto de inflexión. Uno de los principales aspectos a considerar a la hora de comprar un nuevo televisor es la posibilidad de descargar ciertas aplicaciones. Netflix se posicionó como una de las más buscadas por los usuarios, teniendo en cuenta su practicidad para ver cualquier contenido. Sin embargo, algunos de estos aparatos dejarán de contar con la N roja desde febrero.

Teniendo en cuenta la masividad de usuarios en Netflix, la compañía intenta mejorar la experiencia de cada uno de manera constante. Para eso, necesitan actualizarse para los dispositivos más modernos, aunque esto signifique dejar sin servicio a otros usuarios que tienen equipos más antiguos.

De acuerdo con el soporte de la famosa plataforma de streaming, ciertos televisores inteligentes no podrán actualizar, descargar ni utilizar la aplicación a partir de febrero del 2025. Esto se debe a que los dispositivos no cuentan con la capacidad técnica requerida para las actualizaciones más recientes del sistema, como falta de procesamiento o memoria, consignó C5N.

Los televisores que se quedarán sin Netflix en febrero 2025

Este movimiento de la N Roja afectará a millones de usuarios alrededor del mundo que tengan ciertos televisores de las reconocidas marcas Sony, Samsung, LG y Panasonic. Algunos de los modelos específicos que serán afectados son los Sony Bravia de las series KDL, XBR, W95 y X95.

A pesar de que estos dispositivos aún tengan vida útil, estas decisiones obligan a los usuarios a actualizar sus aparatos si quieren continuar contando con el servicio. En caso de mantener la aplicación sin actualizar, esta podría comenzar a sufrir inconvenientes en la capacidad de procesamiento del contenido, la calidad de la imagen o compatibilidad con otros aparatos más modernos.

No obstante, hay otra alternativa para aquellos que no puedan o simplemente no quieran cambiar su televisión, pero puedan seguir utilizando la famosa aplicación para disfrutar de su amplio catálogo de películas y series.

Se trata de utilizar algún dispositivo externo para transmitir la señal de la plataforma y que sea compatible con sus nuevas versiones. Entre algunos ejemplos se pueden nombrar smartphones, consolas de videojuegos o dispositivos de transmisión como Chromecast o Amazon Fire Stick.