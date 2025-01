Todos los nominados a los premios Oscar 2025, con sorpresas y polémicas

Este jueves la Academia de Hollywood anunció oficialmente los nominados a la 97ª edición de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica: los Oscar.

Rachel Sennott y Bowen Yang estuvieron a cargo de la presentación en el Teatro Samuel Goldwyn en Los Ángeles.

En un escenario distinto en el marco de los duros incendios de Los Ángeles, había sido pospuesto.

Entre las nominaciones hubo casos llamativos como el de "Emilia Pérez", una película que generó controversia por la manera en que habló español Selena Gómez y porque un director francés abordó el problema de los desaparecidos en México con actrices norteamericanas. Otro de los films que llama la atención es "La sustancia", que llegó a la nominación pese a sus fuertes imágenes de "body horror". Una película brasileña se destacó con nominaciones.

La lista completa de nominados

Mejor película

Anora

El brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Aún estoy aquí

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La sustancia

Fernanda Torres, Aún estoy aquí

Mejor director

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, El brutalista

James Mangold, Un completo desconocido

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, La sustancia

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, Un dolor real

Edward Norton, Un completo desconocido

Guy Pearce, El brutalista

Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor actriz de reparto

Monica Barbano, Un completo desconocido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, El brutalista

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor actor principal

Adrien Brody, El brutalista

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Colman Domingo, Las vidas de Sing Sing

Sebastian Stan, El aprendiz

Ralph Fiennes, Cónclave

Mejor película internacional

Aún estoy aquí (Brasil)

La chica de la aguja (Dinamarca)

Emilia Pérez (Francia)

La semilla de la higuera sagrada (Alemania)

Flow, un mundo que salvar (Letonia)

Mejor película animada

Flow, un mundo que salvar

Intensamente 2

Memorias de un caracol

Wallace y Gromit: la venganza se sirve con plumas

Robot salvaje

Mejor dirección de fotografía

El brutalista

Duna: parte 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Man

Duna: parte dos

El planeta de los simios: Nuevo reino

Wicked

Mejor edición

Anora

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor diseño de producción

El brutalista

Cónclave

Duna: parte dos

Nosferatu

Wicked

Mejor diseño de vestuario

Un completo desconocido

Cónclave

Gladiador II

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peinado

Un hombre diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejor sonido

Un completo desconocido

Duna: parte dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor partitura original

El brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot salvaje

Mejor cortometraje

A Lien

Anuja

No soy un robot

The last ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor cortometraje animado

Beautiful men

In the shadow of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Mejor guion adaptado

Un completo desconocido

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

Septiembre 5

La sustancia

Mejor documental

Black Box Diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death by numbers

Estoy listo, custodio

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra