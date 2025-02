Proyectan concluir el edificio del nuevo Jardincito para el receso escolar de invierno 2025

Estación Plus Crespo

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, a cargo del Arq. Darío Schneider, monitorea de cerca el avance de obra correspondiente a la construcción de una nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial para Crespo. En tal sentido, el funcionario provincial y ex intendente, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Estamos todos los días recorriendo la provincia, por distintas obras que tenemos en marcha. En este caso, viendo cómo va la construcción de esta obra importante para Crespo, trascendente para la proyección educativa de las nuevas generaciones. Venía complicada la obra, pero se pudo poder sostenerla, pasados años de esa licitación que se había caído. No se podía adjudicar. Finalmente, se pudo poner en marcha, y con las gestiones, el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial, se reinició".

"Hoy está en un significativo grado de avance. Estimamos que en julio o agosto se va a terminar", anticipó Schneider y agregó: "Estamos muy contentos, conformes con la continuidad. Si bien hoy está planificada para el Nivel Inicial, la infraestructura que se está realizando, permite que el día de mañana podamos seguir incorporando módulos. Puede ser una escuela primaria o secundaria también. El diseño posibilita agregar módulos, por eso se hace una infraestructura de base importante. Ahora tendrá las salas de jardín, SUM (Salón de Usos Múltiples), espacios de administración y para docentes, talleres, sanitarios. Y el día de mañana, se pueden anexar más espacios para la educación. Felices por esto y esperemos que podamos seguir haciendo aportes importantes en esta materia a la ciudad", destacó.

El intendente Marcelo Cerutti acompañó a la comitiva provincial en su recorrida y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, señaló: "Agradecido de la visita del ministro Darío Schneider y de Gustavo Cusinato, a cargo de la Unidad Ejecutora Provincial, que están atentos a todo el reinicio de obra que se hizo para que tengamos pronto las salas de jardín, esta nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial. Está ubicada detrás del Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón, donde ya funcionan algunos jardines municipales".

"La obra venía desde hace mucho tiempo parada, con muchos retrasos y tras idas y vueltas de gestiones, se le pudo dar un cierre a la situación. En diciembre pasado se retomó la obra, con este diseño que se ajusta al perfil que con la gestión le damos a la educación en las infancias. Para nosotros es una construcción muy importante, en un lugar muy estratégico, dándole posibilidad de cercanía a los vecinos de la zona sur de la ciudad. Lo veo como un puntapié inicial de un gran proyecto educativo a futuro, por estas características que señalaba Darío, ya que hay espacio, hay condiciones de infraestructura y seguramente se van a poder sumar muchas otras cuestiones". El mandatario local recordó que esta nueva UENI se incorpora al amplio abanico de opciones educativas que el municipio impulsa, en los distintos niveles.

Quien se encuentra al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, referenció: "Cuando asumimos la gestión el año pasado, Nación dio de baja y neutralizó casi todas las obras que tenía la Provincia en materia educacional. A partir de allí, se definió que todas las que estuvieran por arriba del 80% de ejecución se iban a terminar, mientras que las demás pasaban a depender del financiamiento que consiguiera la Provincia. Lo único bueno de esta situación, es que con el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro Schneider y el intendente Cerutti, pusieron empeño en que esta obra -que estaba al 20%-, no podía dejarse de construir. Se logró entonces meter en un convenio, y surgió conseguir que se reinicie esta obra".

"Tiene plazo de ejecución hasta julio - agosto de de este año", reafirmó Cusinato, respecto de la inversión presupuestada en $268.856.992,35 que lleva adelante Verco S.A.

"Es una obra hermosa, igual a una que estamos por inaugurar en la ciudad de Paraná. Son magníficas en comodidades, con diseño de primer mundo, y materiales de muy buena calidad. Sirven muchísimo para la educación estos modelos, de manera que para mí es una satisfacción que se concrete", afirmó.