Iván Cháves la luchó y se ganó su lugar en el arco de Patronato

El arquero de 25 años comenzó el año defendiendo los tres palos del Rojinegro en la Primera Nacional y lo hizo de buena manera en el triunfo ante Los Andes. Nacido en Paraná, radicado en Crespo inició con la práctica futbolística en Unión de Crespo y a los 16 años empezó en las inferiores del Patrón. Una lesión en el 2022 casi le corta el sueño, pero el compromiso y el esfuerzo diario lo sacaron adelante y hoy atraviesa su mejor momento.

“Contento de la oportunidad que me dieron y que vengo buscando hace mucho tiempo”, destacó el joven deportista de 25 años que debutó en la temporada 2024 y además se convirtió en el primer arquero formado en el club en debutar profesionalmente con el rojinegro.

Cháves fue el elegido por el DT, Gabriel Gómez para iniciar la temporada de Primera Nacional 2025 y lo hizo con un gran desempeño en el triunfo 3 a 1 ante Los Andes. “Patronato tiene un arco muy grande y por donde han pasado una cantidad de arqueros de importancia lo que implica una gran responsabilidad. Sobre todo que siempre se exige estar arriba, por eso lo hago con responsabilidad y con muchas ganas”, manifestó Iván.

Patronato comenzó un nuevo año con las ilusiones renovadas buscando el tan ansiado regreso a Primera División. Para esta oportunidad, el entrenador cuenta con un plantel equilibrado con jugadores jóvenes y otros de experiencia que luchan diariamente por un puesto. “Hay un lindo vestuario con chicos laburadores, humildes y bien centrados que saben que el trabajo de la semana sirve para estar dentro del equipo. Todos tiramos para el mismo lado y eso está bueno”, valoró.

Sobre su oportunidad de comenzar el torneo como titular, Cháves reconoció que Gabriel Gómez “él siempre se mantuvo firme con que el que esté mejor iba a jugar. Y me dijo que esté tranquilo, que no intente hacer nada raro, que sea un manejo simple porque abajo del arco estaba muy bien. Me dio mucha confianza”.

Ya con varios partidos en primera, poco a poco Iván se ha ganado el cariño y respeto del hincha rojinegro, sobre todo porque es un pibe de inferiores. “Es parte de la presión con la que jugamos y convivimos los jugadores de fútbol. Más cuando recién estamos empezando y donde tenemos que ser sólidos, cometer los menos errores posibles”.

UN BUEN DEBUT

Patronato inició con el pie derecho la temporada 2025 en la segunda división del fútbol argentino. Fue victoria 3 a 1 ante Los Andes y de visitante, triunfo que no conseguía el Patrón desde hace 15 años

“El debut no es fácil y más de visitante. El equipo se lo tomó de gran manera, con mucha hombría y nos volvimos con un resultado muy lindo más teniendo en cuenta que ningún equipo hizo 3 goles en la primera fecha. Se hizo un laburo tremendo porque durante el partido se mejoraron muchas cosas, sobre todo en el segundo tiempo”, rescató Cháves.

El guardametas valoró el compromiso del equipo para mejorar aquellas falencias del primer tiempo en Lomas de Zamora. “Se mejoró en la defensa porque sabíamos que su arquero salía bien con pelotas largas, cosa que sufrimos en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo nos hicimos cargo de la pelota y los tiempos del partido”.

En general, el uno tuvo un muy buen partido ante Los Andes que al final se opacó un poco por el gol de local. “Quedé mal porque me resbalé, me jugaron una mala pasada los botines, sino la hubiese sacado”.

HERENCIA FUTBOLERA

Iván es hijo de Norberto Cháves, ex arquero de Sportivo Urquiza y nieto de Chimingo, ex arquero de Patronato. Nació en Paraná y a los 4 años se radicó en Crespo. Desde chico comenzó a mamar fútbol e inició la práctica en la escuelita de Unión de Crespo donde “un día iba vestido de arquero y otro iba de jugador. Cuando sos chico todos quieren hacer goles y yo atajaba bien entonces en un momento me metieron al arco. Seguí un tiempo creo que fue a los 12 años que andaba en crisis y quería hacer goles, quería enganchar y patear algo. Estuve a punto de cambiar con un compañero que jugaba muy bien también y al final no se dio. Creo que fue la mejor decisión”.

De Unión pasó a Cultura, estuvo 7 años, luego continuó en Sarmiento de Crespo, Recreativo de Villa Libertador San Martín y en 2016 comenzó en las inferiores de Patronato. Durante dos años viajó todos los días de Crespo a Paraná, esfuerzo que hizo para terminar la escuela secundaria hasta que se recibió y decidió vivir con sus abuelos en la capital entrerriana para dedicarse de lleno al fútbol.

De chico soñó con jugar profesionalmente y trabajó desde entonces para lograr ese objetivo. “Siempre busqué que el entrenador de primera me vea y me tenga en cuenta sobre todo desde que empecé en Reserva en el 2017 y también entrenaba con Primera. Continuamente buscaba estar a la par del arquero titular y del suplente”, contó.

Pero ese sueño casi queda trunco en 2022 cuando una lesión lo alejó de las canchas por un tiempo. “La temporada anterior la había terminado bien y comencé el año de la mejor manera. Justo se da la llegada de Facu Sava y en el entrenamiento previo a su llegada me rompí los ligamentos cruzados”.

“En ese momento estaba ilusionado por la llegada del Colorado porque conocía su forma de juego. Además andaba bien en Reserva y hasta tenía posibilidades de irme a jugar Federal A. Y fue bravo encima porque el lunes llegué con muletas y rengueando al club y un dirigente me dijo que justo estaba todo arreglado para irme a otro club”, relató Iván.

Y añadió: “Las cosas pasan por algo. Esa lesión me fortaleció mucho la cabeza. Luego me llevó mucho tiempo de entrenar solo y después en 2023 me fui a préstamo a jugar al sur (Club Atlético Sansinena Social y Deportivo), que fue un año difícil, a cientos de kilómetros de la familia y de todos. Pero son cosas que uno pasa en busca de lograr sus sueños”.

Su debut en la primera división fue un hecho histórico para el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. Iván se convirtió en el primer arquero formado en las inferiores del club en jugar un torneo profesional con el primer equipo. La chance la tuvo para suplantar al por entonces lesionado Julio Salvá y debutó ante San Martín de Tucumán en el marco de la fecha 16 de la Primera Nacional. Luego fue titular ante Arsenal y San Martín de San Juan.

“La gente me reconoció los buenos rendimientos que tuve esos partidos y con el correr de las semanas gané mucha confianza, pasaban los partidos y tuve más roce. Ya después del segundo partido estaba volando y disfrutando mucho”, reconoció Cháves.

Empezar a ser tenido en cuenta por aquel entonces y hoy siendo el arquero titular demuestra el compromiso y el laburo que le dedicó a lo largo de estos años, sobre todo en esa posición tan ingrata como es la de arquero. “Tenés que esperar y esperar. A Veces es muy injusto, ingrato más que nada, porque si te mandás un moco te pueden sacar. Más si el arquero titular anda bien es difícil sacarlo, como me pasó en su momento cuando Julio andaba bien”.

CARACTERÍSTICAS COMO ARQUERO

Iván se definió como “un arquero con voz de mando, bueno manejo de ambas piernas, seguro bajo los tres palos y que deja todo por ayudar al equipo y para mantener el arco en cero”.

Otro de los aspectos que lo caracteriza es su facilidad para salir rápido en el mano a mano. “Al no ser tan alto como otros arqueros, lo suplo con la velocidad, la potencia de piernas, los traslados y los achiques”, manifestó.

Chaves es un jugador que le gusta estudiar a los rivales en pos de ser lo más completo posible, sobre todo para los penales. “Cuando era chico solía atajar un montón. Cuando íbamos a torneos sabía que ganábamos porque me tenía confianza. Ya de grande se me pasó y fui flaqueando un poco, en el último tiempo hablando y viendo a Julio Salvá empecé a entrenar un poco más eso”.

Además, en su búsqueda de mejorar continuamente, Iván es de ver los partidos completos para analizar su actuación y prestar atención a los errores. “Me gusta ver mis acciones, las cosas que se hacen bien y las que se hacen mal, aunque me da un poco de vergüenza cuando me mando una macana. Es parte de la responsabilidad que tiene uno que recién comienza”.