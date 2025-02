Jóvenes entrerrianos se alzaron con el premio de "Campeones Nacionales de Baile Litoraleño"

Una talentosa pareja de bailarines entrerrianos brilló en el escenario de "Gessler Folklore Para Todos", en la reciente edición 2025. Se trata de un evento icónico en lo que respecta a Festivales Nacionales que destacan el folklore argentino, donde se expone la música y las danzas de distintas regiones del país.

Cada año, la ciudad de Gessler -provincia de Santa Fe-, desarrolla su fiesta de la cultura popular argentina, en la que están presentes el canto, el baile, las artesanías y las propuestas gastronómicas regionales.

El crespense Franco Zaragoza y la paceña Soledad Ramírez obtuvieron la mejor distinción en el certamen competitivo.

Denotando la satisfacción por el logro alcanzado, Franco Zaragoza contó a FM Estación Plus Crespo: "Con Soledad -mi compañera de danza- estamos con una alegría enorme y una emoción tremenda. Si bien hay un montón de rubros en los que se puede participar, el principal del Festival es la elección de la 'Pareja Nacional de Baile Litoraleño'. Es un rubro súper exigente, consta de 6 danzas distintas: chamamé, rasguido doble, valseado, tanguito montielero, chamarrita, y chotis. Es una competencia todos contra todos, con la particularidad de que no se puede elegir el tema a bailar, sino que se conoce la canción al momento de ejecutar la danza. De acuerdo al sorteo de orden, hicimos tanguito montielero, chamamé, chotis y valseado. De las 27 parejas que bailamos, el jurado fue seleccionando una cantidad menor para la semifinal, que consistió en rasguido doble; y se volvió a seleccionar, quedando sólo 4 parejas para la final. De ellas, éramos dos de Entre Ríos, una de Santa Fe y una de Chaco. Se bailó la chamarrita y allí resultamos ganadores, y subcampeona la pareja de Santa Fe".

"La ilusión de ganar siempre está, más cuando uno se prepara tanto, está tanto tiempo ligado a esto y llega el momento del certamen", dijo Zaragoza y agregó: "Pero la verdad es que estuvo muy bueno, porque lo disfrutamos. Si bien con Soledad hace un tiempo que empecé a trabajar -antes bailaba con otra amiga, Leonela Ferreira-, en esta ocasión me dí cuenta que bailé con madurez. Arriba del escenario me sentí más cómodo, pudiendo apartar los nervios para poder disfrutarlo mucho más, estuve más seguro. Es un desafío grande que te pongan música y tener que salir a bailar el tema, que quizás no la habías escuchado o practicado nunca y en instancia de competir contra otros coreógrafos y bailarines".

El premio no sólo llega a poner en valor la capacidad interpretativa del género, sino también el esfuerzo que existe detrás de cada participación: "Es todo a pulmón. Se hacen ventas de distintas cosas para comer, siempre hay gente que colabora, o inclusive instituciones que ayudan por ahí -con las convocatorias a actuaciones-. Se cursan seminarios de danza, y con distintas actividades uno va costeando el aprendizaje y las participaciones en cada certamen".

Gessler Folklore Para Todos no es un escenario más en la vida del bailarín. Por el contrario, remonta a anécdotas de la infancia, con un fuerte lazo familiar: "Cuando era muy chico, mi papá (Oscar Zaragoza), me llevaba siempre. Él es locutor del Festival hace 28 años, y me recuerdo mirando hacia el escenario admirando cómo bailaban las parejas. Desde esos tiempos, a mí me empezó a gustar tanto bailar litoraleño. Cuando crecí he ido participando, sin llegar al máximo premio, hasta esta quinta vez. He estado allí con tres compañeras distintas; la primera pasamos hasta la semifinal; después con otra compañera llegamos tres veces hasta la final; y ahora con Soledad tuvimos el reconocimiento, el honor de que el jurado nos elija como los campeones nacionales", afirmó el joven crespense y agregó: "Mis hermanos también son bailarines, fuimos en grupo, representando a la Compañía Montielera y Federal -que dirijo-, y los chicos obtuvieron el Tercer Puesto en Conjunto de Danza, así que fue una alegría compartida".

En cuanto a los proyectos de la Compañía para el corto plazo de este 2025, Franco comentó: "Soledad es paceña, pero vive en Oro Verde, es una de las profes; tenemos otro profe de Paraná; y yo. La intención es reunirnos para planificar este año. Estuvimos en enero en Cosquín y demás, estamos un poco retrasados con la puesta en marcha de este año, en el que existe la idea de hacer alguna competencia, pensando de aquí a noviembre aproximadamente. Hay mucho entusiasmo por lo que se viene", concluyó.