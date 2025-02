El Gobierno de Entre Ríos descontará el día de paro docente

Así lo anticipó el secretario general del Consejo General de Educación, Conrado Lamboglia. Manifestó que hay diferencias con el contexto educativo nacional y afirmó "para nosotros el día que no se trabaja, no se paga".

El Gobierno descontará el día de paro a los docentes que adhieran a la medida de fuerza convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y la Confederación General del Trabajo (CGT), para este lunes. Ya anticiparon que adhieren las entidades sindicales locales, en demanda de la apertura de la paritaria salarial docente.

En Entre Ríos adhieren a esa medida de fuerza la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

"De ese modo se entorpecerá el normal inicio del ciclo lectivo 2025, proyectado con 190 días de clases", trascendió desde el organismo provincial.

"Para nosotros, el conflicto nacional es un poco difícil de expresarnos porque no está dentro de nuestro margen de acción", respondió Conrado Lamboglia, secretario general del Consejo General de Educación (CGE), en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. También adelantó que la postura oficial es descontar los días no trabajados.

Respecto a la marcha de la negociación paritaria salarial, explicó: "Nosotros estamos trabajando a conciencia, el Ministerio de Economía de la provincia está trabajando en la elaboración de una propuesta para el día 25, superadora de lo que llevamos ayer (por el jueves)".

Dijo Lamboglia que el conflicto y el paro del lunes "escapa a nuestras posibilidades de acción. Por lo tanto, nosotros no tenemos mucho para decir en ese sentido. Lo que sí venimos sosteniendo es que para nosotros el día que no se trabaja, no se paga; lo mismo sostenemos en este caso".

Consultado puntualmente por si el paro nacional se descuenta en Entre Ríos, afirmó: "Exactamente".