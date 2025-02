Habrá una marcha, a poco del inicio del Juicio por los taboseños fallecidos en Crespo

El 7 de abril se cumplirá un año del trágico suceso vial ocurrido en el Km. 404 de la Ruta 12 -a poco de la salida de una conocida estación de servicios de Crespo-, donde perdieron la vida tres jóvenes: Néstor Rodríguez, Ayrton Bertozzi y Brian Bertozzi, oriundos de Tabossi. El lamentable desenlace fue producto de la colisión frontal entre un VW Golf -en el que viajaban- y un Toyota Corolla, en el que se desplazaban un hombre y una mujer, ambos radicados en Paraná, sobrevivientes al hecho.

Este martes 25 de febrero, la familia de los hermanos Bertozzi encabezarán una marcha. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Carina Emeri de Bertozzi (mamá), anticipó: "Será a las 8:00, frente a Tribunales de Paraná. Muchos trabajan, pero hay gente que conocía a los chicos, los quería mucho y nos van a acompañar. Vamos a pedir justicia, porque el 5, 6 y 7 de marzo se abre el juicio por el accidente. Hemos hecho como 5 marchas, aunque el conductor siempre tuvo privilegios y nunca fue a la cárcel. Queremos un juicio justo".

La mujer indicó que "van a declarar 18 personas, entre bomberos, policías y otros que intervinieron". Se mostró consciente de las limitaciones y complicaciones que ha tenido la causa durante su desarrollo: "No sabemos qué va a pasar, porque el médico de policía (intervino el de otra jurisdicción) no le hizo los análisis de alcoholemia ni de droga. Esperamos que eso no se tenga muy en cuenta. Nuestros abogados nos han dicho que van a hacer todo lo posible, porque es muy grave lo que hizo este médico, no cumplió con lo que le ordenó el fiscal o hizo algo por debajo de la mesa, pero a los análisis no lo hizo. Con mi marido firmamos una nota y vamos a estar presentando una denuncia penal contra el profesional, porque nunca vimos esto. Se les ha hecho análisis hasta a mi hijo fallecido y al que quedó vivo no. Mi hijo no mató a nadie, no sé si es por ser humilde que se le hizo y para el otro, se desobedeció a la justicia".

Las fechas de juicio llegan después de haber fracasado la posibilidad de un acuerdo judicial: "El abogado de él estuvo ofreciendo plata, y así hacer un Juicio Abreviado. No quiero plata, que vaya a la cárcel. No me voy a ensuciar, para que él este en la calle como está ahora. Yo quiero juicio, que pague en la cárcel lo que hizo. Sabiendo las leyes -porque fue inspector de tránsito-, nunca voy a entender lo que hizo, por qué iba a esa velocidad. La cámara de ahí lo muestra cruzar a 133 Km/h. Hace cuenta que los mata parados, ellos recién habían remontado la ruta para venirse a Tabossi", contó Carina.

La madre se afianza y esperanza en lograr la máxima pena para el conductor sobreviviente: "La Fiscal pidió 5 años y 8 meses, dijo que más por accidente no se da en Argentina y menos si es de frente. Ese es el país que tenemos. Mató a tres personas. Queremos al menos eso nosotros, pero va a ser el Juez quien lo va a determinar, seguramente allá por julio o más adelante", dijo Carina de Bertozzi y agregó: "No fue un accidente -que mordiste la banquina o se te reventó un neumático-, fue como sacar un revólver y matar a tres personas. Cruzó en doble línea a esa velocidad. Menos mal que estaba la cámara de la Puma, sino estaríamos peor".

Se avecinan tiempos dolorosos, con audiencias que estarán de algún modo reconstruyendo lo ocurrido en aquel trágico amanecer de domingo. La mamá de dos de los fallecidos, adelantó que seguirá firme el proceso judicial: "No estoy bien. Desde que se me fueron mis hijos, lloro todos los días. Pero quiero asistir, aunque me cueste verle la cara. Estoy con psicólogo, psiquiatra, voy a la Iglesia, ya no sé a donde ir. Pero de alguna forma voy a juntar fuerzas por ellos y voy a ir".