Carlos Schmunk: "Prácticamente todos los hechos denunciados en María Grande, están resueltos"

Por estos días, circulan en María Grande planillas con convocatoria abierta a firmar, en adhesión a un petitorio que llegará en las próximas semanas al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, a la Gobernación entrerriana y su Ministerio de Seguridad y Justicia, y a la Dirección General de Operaciones de la Jefatura Central de Policía. La nota -con fuertes fragmentos-, se centra en hacer saber las preocupaciones respecto de “la creciente inseguridad que afecta a nuestra comunidad", señalan desde la organización.

El Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, reveló a FM Estación Plus Crespo el contexto de la mencionada propuesta pública, resaltando la inconsistencia de argumentos y llevando a la población mariagrandense el mensaje de "trabajo comprometido" desde esa Comisaría para mantener el servicio, al que calificó entre los más eficientes del departamento.

A sabiendas del contenido de las notas dirigidas a las autoridades de gobierno y policiales, Schmunk comentó: "Se expresan cuestiones vinculadas a la operatividad de la Comisaría María Grande, por lo que me entrevisté personalmente con la persona que redactó la nota y firma como impulsor de la misma; siendo un funcionario policial retirado. La única coincidencia es que -como ocurre en toda la provincia de Entre Ríos-, no contamos con la totalidad del personal que quisiéramos tener. En todos los destinos y en comparación con la cantidad de población, deberíamos poder disponer de más recurso humano. Se necesitan más efectivos por cómo va creciendo demográficamente cada ciudad, pero es una demanda generalizada, no exclusiva de María Grande. No obstante, buscamos por otras vías y con otras herramientas, desarrollar un buen servicio. Existen períodos en los que el policía goza de licencia anual, otros cursan parte de enfermo o atravesando tratamientos que no les permiten portar arma -lo determina la Junta Médica-, y todas esas cuestiones conllevan a que a veces las guardias estén reducidas. Hay un montón de factores y derechos que inciden en la operatividad".

"María Grande es la Comisaría de Paraná Campaña que más resultados positivos y esclarecimientos tiene. La jurisdicción con más detenidos en Campaña", remarcó el Jefe Departamental, respaldando la labor de los funcionarios que allí se desempeñan y echando por tierra las apreciaciones de la nota elaborada. En tal sentido, agregó: "Prácticamente todos los hechos denunciados en María Grande, están resueltos. Cada hecho que se ha presentado se ha trabajado, se ha esclarecido y se ha aportado todo el material probatorio a la justicia".

Con la mirada puesta en los registros del último tiempo, Carlos Schmunk comentó: "Son hurtos o robos. No minimizamos ningún hecho, porque sabemos que para cada persona es importante el delito que sufrió. Que se lleven una garrafa del fondo de una casa o un elemento que estaba en la puerta, conlleva una pérdida y sentirse vulnerado, aparece esa sensación de inseguridad. Por eso tengo que felicitar a Comisaría María Grande, que con el poco personal que tiene, ha esclarecido una a una las denuncias. Se han individualizado los autores, se hallaron indicios y todo fue puesto a disposición de la justicia, con más el recupero de las pertenencias. Se encuentra pendiente un caso, de una mujer que fue víctima de un ilícito, el cual tiene un buen estado de avance la investigación".

La reincidencia de los acusados es una realidad presente en las investigaciones policiales mariagrandenses, sobre lo cual el funcionario a cargo de la seguridad del Departamento, acotó: "La comunidad tiene que conocer que nosotros ponemos los sospechados a disposición de la justicia, no tenemos facultades ni atribuciones por encima de ello. No somos los que imponemos medidas sobre las personas que se encuentran involucradas en hechos delictivos. Y esto no contraresta el interés por esclarecer cada caso, incluso muchos funcionarios policiales viven en María Grande, con lo cual son parte también de esa sociedad".

En cuanto a incidentes en espacios públicos, el Jefe Policial recordó que "quienes a fines del año pasado protagonizaron episodios violentos -incluyendo puñaladas-, fueron individualizados y terminaron con arresto domiciliario"; y agregó: "Soy de concurrir con frecuencia a los eventos deportivos, y en las canchas converso con muchas personas, que nunca me han manifestado lo que se vierte en la nota que aparece ahora. Sí el interés de más personal, que es algo que uno reconoce y que se trabaja para reforzarlo lo más que se pueda, no sólo ahí sino en cada localidad".

Carlos Schmunk anticipó que "igualmente me puse a disposición de quienes expresan su preocupación y el martes próximo mantendremos una reunión con los vecinos". Asimismo, hizo saber que "en la noche del martes -en ocasión de haber estado en María Grande por un procedimiento de la Dirección Drogas Peligrosas-, estuve dialogando con el intendente, quien me manifestó su total conformidad por el trabajo que se viene haciendo, cuyos resultados están a la vista".

"La seguridad se construye entre todos", reafirmó el Jefe Departamental y en tal sentido, puntualizó: "Hasta nosotros mismos estamos acostumbrados a que en nuestra niñez dejábamos la bicicleta en la puerta de casa y nadie te la llevaba. Pero los tiempos han cambiado, las comunidades han crecido y se han integrado personas con otro tipo de costumbres o hábitos, y no podemos confiarnos ni facilitar el delito. Es fácil cargarle la culpa a la Policía, pero sin eludir responsabilidad, debemos convenir en que en poblaciones crecientes hay nuevos problemas, como el consumo, entre otras cosas; y por ende, tenemos que construir en comunidad. Nosotros tenemos que brindar seguridad, pero también necesitamos del vecino, que avise, que colabore en las investigaciones y que denuncie. Muchas veces se manifiestan en redes sociales, pero no hacen la denuncia y si un hecho no está judicializado, para nosotros no existe".