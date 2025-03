Sebastián Prediger y su emotivo regreso al fútbol local: "Me motiva ayudar a que crean que se puede"

Sebastián Prediger volvió a calzarse la camiseta de Unión y lo hizo con un triunfo contundente. Luego de la goleada ante Cultural por la Copa Ciudad de Crespo, el experimentado mediocampista compartió sus sensaciones con FM Estación Plus Crespo, en un diálogo donde no solo repasó el rendimiento del equipo, sino también el significado especial de su retorno al fútbol local.

En la charla con FM Estación Plus Crespo, Prediger reconoció tener "Muchísima alegría, felicidad, porque venimos trabajando muy duro con los chicos", expresó Prediger, valorando el esfuerzo colectivo tras su primer partido en esta nueva etapa. "Yo me quiero quedar, más allá del resultado, con lo que venimos entrenando. La idea de juego que queremos plasmar no es fácil de llevar a cabo, pero incluso en el primer tiempo fuimos muy superiores desde el dominio", analizó.

Prediger destacó que, pese a las limitaciones lógicas de los primeros encuentros de preparación, Unión mostró solidez y una propuesta ambiciosa: "Tuvimos mucho la pelota, que es un trabajo que desgasta mucho al rival. En el primer tiempo tuvimos situaciones también, pero después es difícil sostener. Creo que nosotros estamos trabajando bien desde lo físico, y es un campeonato lindo que esperamos poder ganar y llevar al equipo lo más alto posible".

Más allá del aspecto competitivo, el futbolista remarcó a FM Estación Plus Crespo la importancia de recuperar la mística del fútbol crespense y el atractivo que supieron tener los clubes en la comunidad. "Esta es una copa linda, ojalá que se copen. Recuerdo cuando yo era chico y el fin de semana jugaba Unión, Cultural o Sarmiento, y venía toda la familia. Se llenaban las canchas", evocó con nostalgia. "Con el tiempo, por distintas razones, eso se fue perdiendo, incluso por lo económico y quizá por el atractivo futbolístico. Antes era habitual ver a los equipos de Crespo jugando un regional, y hoy pasó más de una década sin eso. Ha sido muy duro para los clubes, pero ojalá podamos volver a vivirlo", deseó.

En ese camino, Prediger valoró el proyecto que está encarando Unión, apuntando al crecimiento institucional y deportivo: "Me gusta el camino por donde va el club. No es tanto de refuerzos y nombres. Más allá de que me tocó volver a mí, me gusta que se busque incluir la mayor cantidad de chicos posible. Eso no es fácil, pero estamos trabajando en eso. Ojalá que en el futuro puedan jugar todos los chicos del club".

Sobre a quién dedica este momento tan especial, Prediger no dudó: "A mi familia y a la gente de acá que siempre está. Siempre digo que una de las cosas que también me motivó a volver fue eso. La realidad es que yo ya había decidido abandonar la carrera, pero junto con Matías, que estuvo hablando conmigo todo el tiempo, me invitaron a este proyecto. Hoy entiendo que también es un atractivo para los chicos, y mi presencia quizá, aunque me cuesta decirlo, les hace bien para que crean que se puede y que no es tan difícil como parece".