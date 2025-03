Dependencias policiales de Paraná Campaña comparten recursos para reforzar la seguridad

Tal como se había anunciado, autoridades de la Jefatura Departamental Paraná encabezaron una reunión con vecinos en María Grande, la semana pasada. Asistieron unos 30 a 35 ciudadanos, además de contar con la presencia del intendente, Héctor Solari.

"Fue un encuentro muy productivo", aseguró a modo de balance el Jefe Departamental Paraná, Carlos Schmunk, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo. El funcionario contó que "nos plantearon distintas situaciones que hubo con detenidos, y principalmente estos vecinos querían respuestas, conocer la situación judicial de estas personas aprehendidas, ya que los veían seguir caminando en la ciudad como cualquier ciudadano que no está relacionado a hechos delictivos. Genera malestar y no saben cómo avanzan sus causas. Ellos consideran que deben recibir algún tipo de medida judicial, ya que siguen delinquiendo y siendo detenidos. Se les explicó cuál es el trabajo que realiza la Policía; que es ponerlo a disposición de la Justicia. No dictamos las medidas sobre una persona imputada en hecho delictivo, sino que lo hace un Fiscal o un Juez de Garantías, en el marco del proceso".

Por otra parte, la preocupación por el número reducido de efectivos en Comisaría María Grande también fue abordada, destacándose que hubo nuevas designaciones, pero sin perder de vista que es una cuestión que atañe a todas las localidades. En tal sentido, quien dirige la seguridad del departamento aclaró: "La cantidad de personal es una situación que atraviesa Paraná Campaña en sus dependencias, como también Paraná Ciudad. se necesita más personal, porque geográficamente las ciudades se agrandan y ni hablar Paraná Capital. Se trabaja para poder completar las guardias -falta para lo que se necesita-; y se les explicó también que el policía es un ser humano como cualquiera, que merece licencia, que tenemos gente que por cuestiones laborales o de su vida privada sufren accidentes y están con parte de enfermo".

De ese contexto, se desprende la realización de operativo preventivos conjuntos, con participación de móviles y funcionarios de otras localidades y reparticiones. Acerca de los recursos compartidos hacia destinos que lo necesitan, Schmunk apuntó: "A María Grande se mandan recursos desde Operaciones e Investigaciones, en horarios que se consideran importantes. En Campaña siempre es a la noche, dado que a las 2:00 ó 3:00 ya no anda nadie. Se realiza una prevención reforzada, para que no se cometan hechos delictivos. Los vecinos preguntaron porque han visto presencia de funcionarios de otras localidades, y es lo que en Paraná llamamos 'Operativo Barrios Seguros', que se traslada también a Campaña. Nos ayuda incluso la Brigada de Abigeato Paraná y la sede que está en María Grande, también la Dirección de Prevención Vial".

Como otra acción para nutrir la tranquilidad de los mariagrandenses, las autoridades policiales entablaron contacto con integrantes de la esfera judicial: "Entregué en manos a la Procuradora de Fiscalía, la cantidad de hechos vinculados a personas reincidentes -puntualmente de la localidad de María Grande-. Se comprometió a intervenir, para ver qué medidas se pueden llegar a disponer", confirmó el Jefe Departamental Paraná.

El funcionario destacó el compromiso asumido por el Intendente, de colocar más luminarias para mejorar la seguridad y en tal sentido, analizó: "Nosotros necesitamos construir en comunidad. Somos los responsables, pero si no contamos con la colaboración de la ciudadanía, no nos resulta posible. Es esencial la participación, al ver gente delinquiendo o en actitud sospechosa, que llamen. No cuesta nada avisar, como para que se proceda a identificarlos y que los funcionarios vean qué está haciendo la persona en el lugar".