Eclipse y “luna roja”: a qué hora se verá el fenómeno en la madrugada de este viernes

Durante la madrugada de este viernes 14 el cielo será testigo de un eclipse total de Luna, noche en la que el satélite natural de la Tierra se verá “teñido de rojo”. El fenómeno se podrá disfrutar a simple vista en todo el país. A diferencia de los eclipses solares, en este caso no hay que tener ningún tipo de precaución al momento de observarlo.

“En el máximo del eclipse la Luna estará a unos 30 grados de altura sobre el horizonte noroeste, dato a tener en cuenta para quienes viven en zonas urbanas donde el horizonte no está muy despejado”, explicó Marcelo Monopoli, socio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Asaramas).

El fenómeno ocurre porque el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa por dentro de la sombra que produce la Tierra, explica la NASA. Como toda la Luna pasa dentro de la parte más oscura de la sombra, llamada umbra, se verá de un color rojo o anaranjado. Por ese motivo, los eclipses lunares a veces son conocidos como “lunas de sangre”.

El eclipse se podrá ver desde el Pacífico, Europa occidental y África occidental, pero será un verdadero espectáculo en América Latina. De acuerdo a información brindada a Chequeado por Asaramas, los horarios son:

La Luna entra en penumbra a las 00:55

Inicio de parcialidad, a las 02:09

Inicio de totalidad, a las 03:25

Máximo del eclipse, a las 03:58

Fin de totalidad, a las 04:31

Fin de parcialidad, a las 05:47

La Luna sale de penumbra, a las 07:01

Invitación del Observatorio de Oro Verde

La AEA (Asociación Entrerriana de Astronomía) invita a sus seguidores y vecinos de la zona a presenciar el fenómeno en el Observatorio ubicado dentro del predio de la escuela Alberdi en Oro Verde.

Vení a disfrutar con nosotros el Eclipse Total de Luna, se puede llegar el cualquier momento, teniendo en cuenta que el eclipse comienza a la 1 am y se extiende hasta la madrugada. La totalidad comienza a las 3.27 am. Habrá servicio de cafetería. Podés llevar tu mate y reposera. No olvides llevar abrigo, una manta y repelente”, indicó la organización en las redes sociales.

Para asistir al evento se venden entradas a $4.000 en este enlace.

¿A qué se debe el tono rojizo de la Luna?

La doctora en Ciencias Físicas Laura Morales, del Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (UBA/Conicet), explicó que el 14 de marzo “nuestro planeta va a bloquear completamente la luz de Sol, que no podrá llegar a la superficie de nuestro satélite. De este modo, la Luna solo recibirá luz que ha atravesado previamente la atmósfera terrestre”.

Esto es, porque la atmósfera terrestre no bloquea completamente la luz solar, sino que parte de la luz solar que no es bloqueada directamente por la Tierra, se dispersa y se refracta a través de la atmósfera. El tono rojizo se debe a lo que se denomina “dispersión de Rayleigh”.

En la Tierra, los eclipses lunares pueden ocurrir de 2 a 3 veces al año. Pueden ser eclipses parciales, penumbrales y totales, como es el caso de este 14 de marzo.

En la Argentina, durante 2023 y 2024 no hubo eclipses totales de Luna visibles. El último eclipse total de luna visible desde nuestro país ocurrió el 8 de noviembre de 2022.