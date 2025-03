Ordenanza salvó a un alumno que se ahogaba con un capuchón en una escuela entrerriana

La semana pasada se vivió un momento de nerviosismo en la Escuela N° 42 “Manuel Belgrano” de la ciudad de Concordia, cuando un alumno de segundo grado del turno tarde se ahogaba con el capuchón de una fibra que le obstruyó sus vías respiratorias.

Una docente detectó la situación y pidió ayuda a un ordenanza que pudo aplicar la maniobra de Heimlich, ante lo cual el pequeño expulsó el objeto.

El director del establecimiento, Gustavo Ballesteros, afirmó que se trató de “un momento muy complejo. Tenemos un protocolo de emergencia y servicio de ambulancia, pero en casos como este, la reacción inmediata es fundamental. Gracias a esta maniobra y a la rápida intervención del personal, se evitó un desenlace fatal”.

El capuchón que el alumno tragó por accidente

Secuelas temporarias

Sebastián, padre del alumno afectada contó cómo se encuentra su hijo y con qué secuelas quedó tras ahogarse con el capuchón.

Actualmente, el menor está sin voz, pero la situación pudo ser peor.

"Gracias a Dios y a que actuaron rápido, no le afectó tanto", destacó y mencionó que su hijo "perdió la voz, pero la doctora mencionó que es solo por un tiempo, hasta que cicatrice adentro y empiece a desinflamar". En efecto, se trató de un capuchón de fibra, que le afectó la zona palatina, la epiglotis y los pliegues vocales.

Sobre el tremendo momento relató que "mi nene no podía respirar y se desvaneció", en ese contexto la docente pidió ayuda y vino el portero de la escuela, quién le "realizó la maniobra de Heimlich y ahí lo pudo expulsar, era un capuchón grande que no llegó a tocar la tráquea".

De ahora en más tiene que continuar con "el tratamiento para que termine de cicatrizar esa zona" afectada "y poder recuperar la voz, que será en dos semanas, aproximadamente", según las proyecciones médicas.

Finalmente, el hombre recordó que "a mí me avisaron enseguida y cuando llegué ya estaban los paramédicos y la ambulancia". Pero no dejó de señalar que la doctora "me dijo que si el capuchón se le movía un milímetro más, se le trababa en la tráquea y ahí la cosa iba a pasar a mayores".

Diario Río Uruguay