Jefes Policiales comparecen al Juzgado Federal de Gualeguaychú, por robo de autopartes

La Justicia Federal de Gualeguaychú avanza en la causa que se originó por la sospecha de "Asociación Ilícita", que se habría conformado para el robo de partes de vehículos secuestrados en el Puesto Caminero de Ibicuy.

La agenda judicial fijó audiencia indagatoria para Gustavo Palacios (jefe policial retirado) el pasado 12 de marzo; mientras que esta semana las audiencias se establecieron para el 18 de marzo a Luis Alberto Báez (Jefe Departamental Gualeguaychú) y para el 19 de marzo a Marcelo Horacio Gómez (Director de Prevención y Seguridad Vial). La grilla continuará la semana próxima, el 26 de marzo con Claudio Daniel Mujica y el 27 de marzo, con Juan Carlos Pitter; también funcionarios policiales.

En el caso de Báez, transita una complicación de salud que lo mantiene temporalmente alejado de las funciones. La semana pasada fue trasladado nuevamente a su domicilio, después de una internación.

El caso

El Fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, llevó al banquillo a policías sospechados de haber integrado una “asociación ilícita”, dedicada al robo de partes de vehículos secuestrados en el Puesto Caminero de Ibicuy, entre otros delitos, apuntó en su informe Análisis Digital.

La investigación determinó que la maniobra delictiva consistía en sacar piezas de vehículos secuestrados en causas federales, ubicados en el depósito judicial Zárate-Brazo Largo, para su venta. En aquel momento, el Juzgado Federal de Victoria ordenó allanamientos al Puesto Caminero y a los domicilios particulares de los policías y los demás acusados, pedidos por el fiscal de Gualeguaychú, y se secuestraron celulares, que fueron peritados.

Chats claves: Los encargues de repuestos

1.052 conversaciones son analizadas por la justicia federal. Por ejemplo, el 9 de octubre Báez le pidió al Jefe del Puesto Caminero Ibicuy, liberar un camión Scania blanco, cuyo propietario sería Juan Contreras, quien no poseía la documentación legal para circular. “Listo, listo jefe, lo vamos a largar, nomás que acá estaba medio pesado, no quería firmar nada, no tiene banda, no tiene licencia, no tiene registro, no tiene nada, no, la licencia de conducir nomás tiene, no tiene documento, nada”, le contó Villanueva.

En este punto, el fiscal recordó que Contreras tiene una causa en trámite desde 2020, que en su momento se investigó como lavado de activos y luego fue procesado por el delito de “Intermediación financiera sin autorización”. Además, lo habían allanado tiempo atrás por un asalto. “De ello puede suponerse que Báez Ie habría ‘hecho un favor’ al referido Contreras, lo que permite afirmar que estos miembros de la PER estarían en connivencia con civiles vinculados a diversos delitos”, sostiene el fiscal en su dictamen.

Respecto de Gómez, también hay mensajes donde le pidió a Villanueva autopartes: “Villon cómo estás. Tenés algún Vento por ahí??”. “Buen día, sí”, le respondió. “Habría posibilidad de eso y las alfombras de adelante?”, solicitó. “Cuando llegue me fijo”, dijo Villanueva Gómez requirió más todavía: “Necesito un último favor. Si tenés esto de una Amarok lado trasero”.

También refiere conversaciones entre Villanueva y Palacios, “quien le solicitó distintos repuestos de vehículos, tanto autos como motos”. Por ejemplo, el fiscal destacó mensajes donde el entonces director de Prevención y Seguridad Vial le pidió un repuesto de “un tornado”. El jefe del Puesto Caminero de Ibicuy le dijo que tenía dos motos de ese tipo secuestradas por juzgados federales en el depósito. Palacios le aclaró que “no tenía para hacer cambio, que lo tenía que sacar directamente”. Su subordinado le contestó que, si bien “lo ideal es pieza por pieza, no había problema”.

Rebollo buscó y encontró en los registros del sistema judicial que las mencionadas motos “correspondían con el modelo XR 250 Tornado de la marca Honda y que, efectivamente, se encontraban secuestradas en el marco de causas en trámite”, ambas por uso de documento adulterado o falso. En la inspección de esa moto se confirmó que “se habrían extraído dichos elementos conforme acordaron los funcionarios telefónicamente, a pesar de tener conocimiento que se encontraba secuestrado por orden de un Juzgado Federal”. Se trataba de los faros delanteros y traseros, luces de giro y espejo retrovisor derecho e izquierdo, que ya no estaban en las motos. Si bien Palacios consultó por “un sensor de la tripa del velocímetro”, Villanueva le informó que no lo tenía.

¿En funciones?

Al margen de los sumarios internos -ante consultas realizadas semanas atrás por Análisis Digital-, tras las indagatorias de los Jefes Policiales, las autoridades resolverán sobre su situación como funcionarios. Dicha etapa concluye la semana próxima.