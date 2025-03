“Viudo negro” en Paraná: conoció un hombre por una aplicación de citas, lo “durmió” y le robó más de $1 millón

Un robo en un departamento bajo la modalidad “viudo negro” sucedió en Paraná durante el último fin de semana, donde el valor de lo sustraído superaría el millón de pesos, según relató una persona damnificada.

En cuanto a los detalles, informó: “Vivo con una compañera, donde este fin de semana largo aproveché y me fui a mi pueblo de origen. Mi compañero quedó solo, y el domingo por la noche y madrugada del lunes invitó a una persona que no conocía, que contactó a través de una app. Esa persona, al parecer, le dio una sustancia y mi compañero quedó dormido, se desmayó y esta persona nos robó varias cosas de la casa”.

A raíz del hecho, comentó que la persona con la que comparte la vivienda “está muy mal”. Posteriormente, agregó: “Nos sentimos inseguros, es algo insólito y queremos dar a conocer la situación para que otras personas tengan cuidado con este tema”.

La denuncia fue radicada este lunes, pero la situación a investigar es que “no tenemos datos de la persona. El nombre de la persona no sabemos si es real”. También la comisaría segunda, por pedido de los damnificados, trata de llevar adelante el momento exacto del robo por medio de cámaras de seguridad que hay en la cuadra para ver si aparece el ladrón y si alguien logra reconocerlo.

“Perdí alrededor de 700 mil pesos en productos de mi emprendimiento, que no tengo para reinvertir en estos momentos. También objetos personales y está la violación de la intimidad. No me siento segura ahora, me revolvió toda la pieza. Se llevó cosas personales y con valor sentimental. En total, hay más de un millón en pérdidas”, indicó.

Sobre la persona que conoció en la aplicación, los datos que tiene es que se trata de un celular que termina en 400, el supuesto nombre del delincuente es César –que ya bloqueó a su compañero-. “Creo que es una persona que está acostumbrada a esto y es su modus operandi”, profundizó sobre su denuncia.

Sobre cómo ocurrió el adormecimiento de la persona, declaró que se trata de que podría haberle echado algo en el mate.

