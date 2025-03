Vóley: nuevas presentaciones de la Escuela Municipal de Crespo

Estación Plus Crespo

La categoría Sub 14 viajó a Nogoyá, para disputar un torneo libre. Durante la jornada, las crespenses jugaron ante: CEF Nogoyá (0-2), Colegio San Miguel (1-2), San Martín (0-2), Hernández (0-2), Estudiantes (0-2), Hernández (2-0) y San Miguel (2-1). El plantel estuvo integrado por: Guadalupe Laguna, Ana Paula Ormaechea, Felicia Alba, Malena Steinle, Ana Paula Bolzán, Justina Di Bello, Ana Sánchez, Jazmín Verón, Dulce Franco, Ariana Olivera, Xiomara Schoenfeld y Celene Kern. DT: Aixa Rey.

Mientras que las divisiones Sub 16 y Sub 18 asistieron al Torneo Sub 21 de Paracao de Paraná. Ahí las chicas jugaron frente a: Echagüe (0-2), Gimnasia y Esgrima (0-2), Regatas (1-2) y Patronato (2-0). El equipo de la EMC estuvo conformado por: Belén Müller, Eugenia Martínez, Trinidad Pérez, Alma Rau, Evelyn Behr, Sofía Sinner, Emilia Bernachea, María Eugenia Martínez, Irina Carrasco, Elena Schenfeld, Juanita Viana. DT: Karen Torres y Matías Garay.

Concentración selección provincial en Crespo

La Selección Provincial Sub 18, a cargo de la Federación Entrerriana de Voleibol, concentrará en Crespo el domingo 30 de marzo. La práctica será de 9:00 a 17:00 horas, en el salón ‘San Pablo’ de la Iglesia Evangélica Luterana. La preparación es con vistas al Campeonato Argentino Sub 18.

Entre las convocadas hay tres jugadoras de la Escuela Municipal de Crespo: Eugenia Martínez, Emilia Bernachea y Belén Müller.

Las demás citadas son: Camila Pérez y Valentina Ferutti (Paracao); Paula Kaplan y Juana Barzola (Rowing); Sofía Malarino (San José); Valentina Fabre (Atl. Diamantino); Victoria Londero (River Plate); Sol Cameronez, Luciana Castro y Berenice González (La Armonía); Juliana Leguizamón, Maite Girard, Sofía Bessone y Sofía Muñoz (Echagüe) y Ambar Bruno (Ferrocarril).

En el cuerpo técnico están: Matías Garay (actualmente entrenador de la Escuela Municipal de Crespo) y Alejandra Cot.