La vicegobernadora participó en Valle María de los festejos por los 200 años de inmigración alemana

En la sede de la Asociación de Alemanes Libres y sus Descendientes de la localidad de Valle María, departamento Diamante, se llevó a cabo una reunión de camaradería encabezada por la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Alicia Aluani, y el embajador de Alemania en la Argentina, Dieter Lamlé, con motivo de celebrar los 200 años de la llegada de los primeros inmigrantes alemanes a territorio argentino y la historia de los alemanes del Volga que fundaron las aldeas a la vera del río Paraná.

Allí también participaron el intendente Mario Sokolovsky; la viceintendente Sonia Sokolovsky; el senador departamental Gustavo Vergara; el diputado provincial Lénico Aranda; el presidente de la Asociación de Alemanes Libres y sus Descendientes de Valle María, Omar Asselborn; autoridades locales y de diferentes asociaciones de descendientes alemanes.

Al tomar la palabra, Aluani valoró este encuentro de camaradería que fortalece estos lazos históricos y culturales entre Argentina y Alemania. “Ambos países estamos unidos por una amistad de nada menos dos siglos, basada en el respeto mutuo, en el esfuerzo conjunto, y también en una visión de futuro cooperativo.

Luego, agradeció al embajador Lamlé por visitar Entre Ríos “que fue el hogar de aquellos inmigrantes que eligieron venir aquí y dejar ese legado, que actualmente en esta comunidad lleva parte de esos valores y de esa cultura” y destacó el compromiso del gobierno provincial para continuar para fortalecer las relaciones entre la provincia y la nación europea. “En los tiempos que corren, que son de muchos desafíos, necesitamos de estas sociedades abiertas, con mucho diálogo, para poder emprender aquellas alianzas estratégicas para darles mejores oportunidades a los habitantes de esta hermosa provincia”, sostuvo.

Asimismo, extendió el saludo a las autoridades de Valle María y a los organizadores del evento. “Más allá de conmemorar y resaltar aquellos antepasados que vivieron y quisieron estar en esta tierra, también tenemos que hacer un camino para que la tradición sea llevada por las nuevas generaciones y emprendan ese camino con esa generosidad y esa fuerza con la que hicieron esta tierra los alemanes”, manifestó.

Por su parte, el embajador Lamlé hizo una mención histórica sobre los inmigrantes alemanes y los motivos por los cuales llegaron a nuestro país. “Ser un inmigrante en principio no es una cosa bonita, porque tienes que dejar tu patria por difíciles razones. Se deja atrás la familia, todo lo que conoce, la profesión, y se pone y viaja a un lugar donde no tiene ni idea qué va a pasar, que no conoce a nadie, que no conoce la cultura ni el idioma y no sabe lo que le va a pasar”, explicó.

“Hay dos razones por la que los europeos y los alemanes se decidieron a ser inmigrantes. La primera es que, en esa época, la situación económica en Europa estaba pésima, había una pobreza, una miseria increíble, y la gente ya no tenía ningún optimismo que van a poder sobrevivir en los países donde vivían. Y esperaron encontrar una mejor vida aquí en la Argentina, y por eso tuvieron un largo viaje que no fue cómodo en los barcos, y llegaron primero en Buenos Aires y después en Puerto Diamante. La otra razón es que el miedo por tu vida. Eso le tocó a los alemanes del Volga, que eran perseguidos en Rusia y tomaron la decisión de salirse de allí y venir acá y encontrar otra vida más segura”, detalló el embajador.

Luego, Lamlé cerró su discurso con un agradecimiento a la Argentina en nombre del pueblo alemán “por abrir las puertas, recibirnos con los brazos abiertos y hacer posible una nueva vida”.

En tanto, el intendente Mario Sokolovsky también hizo una breve mención histórica y agradeció la presencia del embajador en su localidad: “Nuestros antepasados de otros ríos llegaron aquí en la segura barca de su cultura alemana, a través de mares de incertidumbre y desasosiego. Aquí el río Paraná y la gente de Diamante brindaron la bienvenida de los sitios definitivos, lugares por siempre de paz y prosperidad. Celebramos su visita a estos paisajes en los que el pasado está enlazado con el presente en la tarea de encauzar el futuro”.

Por otra parte, en nombre de la Asociación de Alemanes Libres y sus Descendientes de Valle María, el presidente Omar Asselborn agradeció la presencia de la vicegobernadora y del embajador, y a las autoridades del municipio por hacerlos parte de este encuentro: “Es una noche para unir los lazos de confraternidad con el país vio nacer a nuestros antepasados”.

Otras presencias

En esta celebración también participaron autoridades de las localidades caracterizadas por las colonias de alemanes del Volga: el intendente de Diamante, Ezio Gieco; el intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; el presidente comunal de Aldea Protestante, Dulio Herbel; el presidente comunal de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell; el presidente comunal de Aldea General Alvear y San Francisco, Alcides Medina; y el presidente comunal de Aldea Salto, Daniel Ruhl.