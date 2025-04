Paraná Campaña: Unión ganó en Crespo, derrotas para Cultural y Sarmiento

En Crespo, Unión se impuso con autoridad por 3 a 0 ante Deportivo Tabossi. El equipo “verde” abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo con un gol de Osuna. Ya en el complemento, ampliaron la ventaja Ríos, a los 11 minutos, y Medrano, a los 20’, sellando así una sólida actuación del conjunto crespense.

Por otro lado, en Viale, Sarmiento de Crespo no pudo frente a Arsenal y cayó 2 a 1. En Cerrito, Unión Agrarios también sumó de a tres al derrotar a Cultural por 2 a 1, en otro de los duelos destacados de la jornada.

Con estos resultados, la tercera fecha dejó importantes movimientos en la tabla y evidencia una competencia pareja y reñida en el torneo de Paraná Campaña.

Todos los resultados de la Zona Sur

Todos los resultados de la Zona Norte

Juventud Sarmiento 0 Vs Independiente

Atlético Ma. Grande 1 Vs Atlético Hasenkamp 1

Deportivo Tuyango 1 Vs Litoral 3

Atlético Hernandarias 5 Vs Diego Maradona 2

Sauce de Luna 0 Vs Deportivo Bovril 3

Posiciones:

Próxima fecha (4ta)

Zona Sur

Unión de Viale vs. Cultural de Crespo

Viale FBC vs. Unión de Crespo

Sarmiento de Crespo vs. Unión Agrarios Cerrito

Seguí FBC vs. Arsenal de Viale

Deportivo Tabossi vs. Cañadita Central de Seguí

Zona Norte

Independiente FBC de Hernandarias vs. Atlético Hasenkamp

Juventud Sarmiento de Hasenkamp vs. Deportivo Tuyango de Piedras Blancas

Asoc. Diego Maradona de María Grande vs. Atl. María Grande

Deportivo Bovril vs. Atlético Hernandarias

Litoral de María Grande vs. Club Sauce de Luna